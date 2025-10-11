大石賢吾知事（43）は10日、来年2月の長崎県知事選に再選を目指して立候補することを表明した。記者会見での主なやりとりは次の通り。

−石木ダム事業の対応は。

「私自身が2032年度に完成させる計画を作った。期限内に完成できるよう、責任ある判断をしていきたい。（行政代執行は）仮定で言うべきではない。（反対派住民の）理解を得て進めることが最善。ただ、延期すべきではないと思っている」

−佐賀県の反対で進まない九州新幹線西九州（長崎）ルートへの対応は。

「過去に佐賀県知事と会えない時期もあったが、3年半で関係構築はできている。しっかり解決に向けた道筋を付けていきたい」

−推薦願の提出期限を10日に区切った自民党県連への思いは。

「十分な時間をいただけるようにお願いした。組織の判断であり、意見する立場にはない」

−2022年の前回知事選と同じく「保守分裂」の様相を呈している。

「（自民内で）思いの違いがあるのは、私の至らなさもある。考えや実現したいことを伝え、理解や支援を得る努力をしていく」

（一ノ宮史成）