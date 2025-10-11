【全力応援！】

今夏に広島市で行われた全国高校総体（インターハイ）の競泳男子100メートル平泳ぎで、福岡・筑紫丘3年の牟田蒼（18）が優勝した。大会1カ月前に骨折した右手首の痛みをこらえながら、自己ベストのタイムをたたき出して頂点に。「絶対に優勝する」と臨んだ大会で、有言実行で日本一の座をつかみ取った。

8月19日の男子100メートル平泳ぎ決勝。前半を2番手で通過した牟田はスパートして自己新の1分1秒52をマーク。逆転優勝を確認すると、右手を突き上げて喜びを爆発させた。「前半は抑えて後半でスピード勝負」とのプラン通りだった。

100メートル平泳ぎのスペシャリストだ。福岡県大野城市の平野中3年時の2022年、全国中学校大会（全中）で優勝。県内屈指の進学校、筑紫丘に進学した23年には全国総体で8位入賞を果たし、同年の鹿児島国体では少年男子Bを制した。

幼い頃から大野城スイミングクラブで指導してきた米満奈美コーチ（56）は「優れた理解力で教えたことをすぐに実現できる。運動能力も高く、泳ぎに無駄がない」と才能を評する。

だが昨年の牟田は負傷の影響で十分な結果を残せず、今夏も7月初旬に右手首を骨折。全国総体出場を決めていたが、1カ月近く泳げなかった。

大会まで筋トレで上半身を鍛えながら全中優勝時の映像を繰り返し見てイメージトレーニングを積んだ。痛みが残ったまま臨んだ本番。「バランスがぐちゃぐちゃだが、いつも通りやるしかない」と上位6人が1分1秒台にひしめく死闘を制した。牟田は「うれしすぎて何も考えられなかった」と振り返る。

受験控え「人生の経験も」

ただ、現在の牟田は人生の岐路に立つ。「やりきった」という全国総体の後に練習をやめ、難関大学の受験に向けて猛勉強中。米満コーチは「（28年の）ロサンゼルス五輪で50メートルが新種目に採用され、スピードのある牟田はチャンスがある」と期待するが、本人は競技継続について「大学入学後に考えます」と語る。「水泳だけではない人生の経験も積みたい」という18歳。どんな道でも力強く切り開いていく。 （山崎清文）

牟田 蒼（むた・あおい）2007年9月26日生まれ。福岡県大野城市出身。178センチ、64キロ。姉2人の影響で3歳から水泳を始めた。次姉の楓（19）＝福岡大＝も福岡大若葉高3年時の23年に全国総体女子200メートルバタフライを制している。尊敬する人は12年ロンドン五輪女子平泳ぎなどでメダル3個の鈴木聡美（ミキハウス）。