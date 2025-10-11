»ºÇÑ·×²èÂÐºö¤Ø¡¡º´²ì¡¦°ËËüÎ¤»ÔµÄ²ñ¡¡¾òÎã°Æ²Ä·è
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤Ï10Æü¡¢º£¸å»ÔÆâ¤Ç»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÊ¬¾ì¤ÎÀßÃÖ¤ò·×²è¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢»Ô¤Ø¤Î·×²è³µÍ×¤Î»öÁ°Äó½Ð¤ÈÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¡¢´Ø·¸¤¹¤ë½»Ì±¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ëÅØÎÏµÁÌ³¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿¾òÎã°Æ¤ò¡¢»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ÎºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÆ±µÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Ï°ËËüÎ¤ÏÑ¤Ë¶á¤¤¹õÀîÄ®¹õ±öÃÏ¶è¤Ç¡¢¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½èÊ¬¾ì·úÀß·×²è¤¬¿Ê¤à¡£»ö¶È¤ÎµöÇ§²Ä¸¢¤¬¤¢¤ë¸©¤«¤é¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿½»Ì±¤Ë¤·¤«»öÁ°ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Åö½é10·î¤À¤Ã¤¿Ãå¹©¤Ï±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾òÎã¤Ï»ºÇÑ»ÜÀß¤ò½ä¤ëº®Íð¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Î¾òÎã¤òÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾òÊ¸¤Ç¤Ï»Ô¤Ë¡¢³µÍ×¤ÎÄó½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Î·×²è¤Î¸øÉ½¤È´Ø·¸½»Ì±¤Ø¤Î°Õ¸«Ä°¼è¤Ê¤É¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×·è»»°Æ¡¢985Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ë25Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É·×9µÄ°Æ¤ò²Ä·è¡¢Ç§Äê¤·¤ÆÊÄ²ñ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë
