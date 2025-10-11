¡Îº´²ì¸©¡Ï¼ã¼ê¼õ¤±·Ñ¤°ÅÐ¤êÍÒ¤Î²Ð¡¡ÍÒ¸µ¡ÖÂç½¨ÍÒ¡×¸å·Ñ¼Ô¡¡Âç¶ú¶©½¨¤µ¤ó¡Ê38¡Ë
¡¡ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤¬½¸¤Þ¤ëº´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤Ç4Æü¸áÁ°9»þ¡¢ÅÐ¤êÍÒ¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ¾Æ¤ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÉã¤ÎÀ¤Âå¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÆéÅç¾Æ¤Îµ»Ë¡¡£ÀáÌÜ¤Îº£Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡×¡£ÍÒ¤Ë²Ð¤òÆþ¤ì¤¿¸å¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÂç¶ú¶©½¨¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬º£²ó¤ÎÅÐ¤êÍÒ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡350Ç¯Á°¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ËÆéÅçÈÍÍÒ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¼ÐÌÌ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÇÀ¹´ü¤ÎÅÐ¤êÍÒ¤Ï¿äÄêÁ´Ä¹Ìó137¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾ÆÀ®¼¼¤Ï27¡Á30¼¼¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÈÍ¤¬Êú¤¨¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¼þ°Ï¤È¤Î±ýÍè¤ò¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ËÎå¤ß¡¢´°À®ÉÊ¤Ï¾·³²È¤Ê¤É¤Ë¸¥¾åÉÊ¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÅÐ¤êÍÒ¡ÊÁ´Ä¹10¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾ÆÀ®¼¼5¼¼¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÈëÍÒ¤ÎÎ¤¡×¤òºÆ¶½¤·¤è¤¦¤È¡¢1992Ç¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µÍÒ¼ç¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÐ¤êÍÒÊÝÂ¸²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¡¢ÈÍÍÒ»þÂå¤Î¼êË¡¤ËÊï¤Ã¤¿Æ«¼§´ï¤ÎÀ½Â¤¤òËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅÐ¤êÍÒ¤ÏºîÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÊÝÂ¸²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ÒÄï¤é¼ã¼ê15¿Í¤¬¼êÊ¬¤±¤·¤ÆÅ°Ìë¤Ç²Ð¤ÎÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£»þÀÞ¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Ä¤±¤ëÆñ¤·¤¤¾ò·ï²¼¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÒ¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤ò1300ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍÒ¤ÎÈâ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Î¤Ï33»þ´Ö¸å¤Î5Æü¸á¸å6»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶ú¤µ¤ó¤ÏÆéÅçÀÄ¼§¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÂç½¨ÍÒ¤Î¸å·Ñ¼Ô¡£5Ç¯Á°¤ÎÅÐ¤êÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÏÈ©¤Þ¤ÇÆ©¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Ç¡¢¥¬¥¹ÍÒ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿§¤À¤Ã¤¿¡£ÅÐ¤êÍÒ¤Ï²Ð¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë°ìÈ¯¾¡Éé¡£¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤âÄÉµæ¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£²óÍÒ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µÍÒ¸µ¤«¤é½¸¤á¤¿Ìó500¸Ä¤Ç¡¢¼êÉÁ¤¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆéÅç¾Æ¤°¤¤°û¤ß¡Ê1ËüÀé±ß¡Ë¤Ï¡¢11·î1¡Á5Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÆéÅçÈÍÍÒ½©º×¤ê¤Ç50¸Ä¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÖÅÐ¤êÍÒ¤Ï¸«³Ø¤â¼«Í³¡£½©º×¤ê¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë