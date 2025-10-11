◇MLB ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2×−1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手がナ・リーグ地区シリーズ第4戦で3回パーフェクト投球をみせるなど、勝利に貢献しました。

2勝1敗で勝てば地区シリーズ突破となる一戦。1−1の8回に登板し、先頭打者の本塁打王カイル・シュワバー選手をライトフライに打ち取ると、そこから打者9人3回を1人のランナーも出さない、パーフェクトピッチング。しびれる展開で得点を与えず、スタジアムから大きな「ロウキコール」が湧き起こります。チームは延長11回に相手のミスでサヨナラ勝利し、「3イニング抑えて、ホッとした気持ち」と率直な思いを語りました。

シーズン序盤に肩のケガから離脱し、最終盤にリリーフとしてメジャー復帰。ポストシーズンは、5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点と無双状態になっています。

自身の状態には、「ストレートのスピードとコントロールがいいラインにきた。ゾーンで勝負できているので変化球もよりいきてくるので、それがいい要因かな」と分析。

また、「緊張感は登板ごとに最初よりは減っている。ゾーンに入っているではなく、こうしたらいいパフォーマンスが出せるっていう技術的なところで信頼できるものがあるので、自分の心を落ち着かせて、パフォーマンスを出せる要因となっているのかなと思います」と明かしました。

この日は最速100.7 マイル(約162.0キロ)を軸にストレート16球、スプリット19球、シンカー1球の投球割合。ほぼ2球種で強力フィリーズ打線を封じました。

チームはリーグ優勝決定シリーズ進出が決定。立役者となった右腕は、「シーズンは全然貢献できなかった分、今年は残されたポストシーズンで自分のできることで貢献したいと思っていた。少しですけれど、貢献できてよかった」と遠慮気味に語りました。