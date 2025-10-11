¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¹âÌÚ»°»ÍÏºàÉû¼ÒÄ¹²òÇ¤á¤Î´íµ¡¡©¡¡¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Á°¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¼ºÂÖÏ¢È¯¡Ö²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¶¤Î30Ç¯¡Ä¡×
¡¡¸µÂç¼ÒÄ¹¡¢Âç¾æÉ×¤«¡Ä¡££±£±·î£³Æü¤Î£Ä£Ä£ÔÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¹âÌÚ»°»ÍÏº¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ÈÉû¼ÒÄ¹²òÇ¤¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¹¿´¾É¤ò¤ï¤º¤é¤¤¡¢ºòÇ¯£··î¤«¤éÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¡£Éüµ¢Àï¤Çà¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá³ëÀ¾½ã¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍÛ¸þ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¹âÌÚ¤Ï£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ»¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ìó£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥í¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤«¤é½àÈ÷±¿Æ°¤ò³«»Ï¡£¤·¤«¤·¡¢£´±ýÉü¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂ©¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤È¤â¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤òÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤¹¡£¼¡¤Ï¿ÈÄ¹£±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£°¥¥í¤ÎÎÜ´õÌé¤òÃ´¤¤¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ºÂçÀä¶«¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥×¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é£µ²óÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤¹¤°¤ËµÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤òºÆ³«¤·¡Ö¼ÂÀï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÎÜ´õÌé¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«£²£´ÉÃ¤ÇÏÓ´ØÀá¤ò·è¤á¤é¤ì¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢¤ªÁ°ÎÏÆþ¤ê¤¹¤®¤À¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¡×¤ÈÉé¤±¤òÇ§¤á¤ººÆÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â£³£°ÉÃ¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ò·è¤á¤é¤ì°Õ¼±¤ò¼º¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¥Á¥ç¡¼¥¯¤À¤í¡ª¡¡»î¹ç¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤ªÁ°¤¬È¿Â§Éé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÌÚ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢£³£°Ç¯¤À¤·¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¶¤Î£³£°Ç¯¡Ä¡×¤È±ó¤¤ÌÜ¤À¡£
¡¡¶¹¿´¾É¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¡¢¿©»öÎÅË¡¤Ç£±£°£µ¥¥í¤«¤é£¸£¸¥¥í¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î£³·î¤«¤é£¶·î¤Þ¤Ç²ñ¿©¤â¹µ¤¨¤ÆÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Ã¥±¡¼¤¬½Ð¤Æ¤«¤é²ñ¿©¤âÁý¤¨¤Æ£¹£µ¥¥í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²ñ¿©¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢º£¤º¤Ã¤È·Ð±Ä¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¿©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¼ò¤â°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ö¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£Éé¤±¤¿¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ÈÉû¼ÒÄ¹²òÇ¤¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Â¨°úÂà¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ï¢ÌÁ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬£²£°ÉÃ¤ÇÉé¤±¤¿¤é¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶õ¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï¶ËÎÏ¡¢Æ»¾ì¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤·¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤Ì´¤â¤¢¤ë¡££¹·î¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï vs ±©ÆîÀï¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¤·¤Æ£²£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç»î¹ç¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö£Ä£Ä£Ô¤âÀÎ¡¢Ï©¾å¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÃË»Ò¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Éüµ¢¤·¤¿¤éÏÃÂê¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥ó¥¯¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¸µÂç¼ÒÄ¹¤ÎÊ³µ¯¤ËÃíÌÜ¤À¡£