¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥â¥¤¥Í¥í¡¡¼çË¤¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤Ë¡Ö·ë¹½¡¢·ê¤¬¤¢¤ë¡×¡ÄÎý½¬¤ÇÂÐÀï¸åàËÜ²»á¸À¤¨¤¿¥ï¥±
¡¡¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤Î¾Ú¤·¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ê¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¡Ê£±£µÆü¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤¬Ç»¸ü¤Ê¥â¥¤¥Í¥í¡£¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤ÏÌøÅÄ¡¢ÌîÂ¼¡¢½ïÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ë»ý¤Áµå¤òÁ´µå¼ïÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£³ÆÂÇ¼Ô¤È£³ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤·¡£º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤ËÅê¤²¤¿¤¤¤«¤ò¡Ê°Õ¼±¤·¤Æ¡ËÅê¤²¤¿¡×¤ÈËÜµòÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¡¢ÁÒÌî¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÅê¼ê¡£ÆâÍÆ¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£µå¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÌøÅÄ¤È¤ÎÂÐ·è¤À¡£Ä´À°¤Î¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨º¸ÏÓ¤ÈÂë¤Î¼çË¤¤ÎÂÐ·è¡£·ë²Ì¤Ï°ìÄ¾¡¢Æó¥´¥í¡¢ÃæÈô¤È¥â¥¤¥Í¥í¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï£±ÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¡¦ÌøÅÄ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢·ê¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡£¡Öº£Æü¤â¥«¡¼¥ÖÅê¤²¤¿¤é¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤ÆÅö¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë·ë¹½¡¢·ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÂë¤ÎÇØÈÖ¹æ£¹¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀäÂÐÅª¼çË¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¡£ÍèÆü£¹Ç¯ÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Àº£µ¨¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂÀÓ¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¥â¥¤¥Í¥í¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÁêÂÐ¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£Ã»´ü·èÀï¤òÁ°¤ËºÇ¾åµé¤ÎÅê¼ê¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐ·è¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£