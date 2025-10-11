閉幕間近の大阪・関西万博に「ひょうたんミャクミャク」姿の女性が現れた。



天然素材のひょうたんに、公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインしたかぶり物、目玉模様のたすき…すれ違う来場者から「一緒に写真撮って下さい！」とオファー多し。

大阪・関西万博 夕暮れ時のフランスパビリオン前でポーズ 直前まで来場者からひっぱりだこだった竹内蘭さん〈2025年10月7日 大阪市此花区・夢洲〉

この女性は、岐阜県養老町で「ヨーローヒョウタン工房」を主宰する竹内蘭さん。自らを『ひょうたんマダム』と名乗り、大阪･関西万博公式ライセンス商品｢ひょうたんミャクミャク｣まで作った女性だったのだ（現在は完売）。

イギリスパビリオン前で （※画像提供・竹内蘭さん）

竹内さんが住む岐阜県養老町はその昔、親孝行息子の美しい心が滝の水を酒に変えたという親孝行伝説（養老の滝伝説）が残る歴史深い町で、シンボルにひょうたんを掲げている。

大阪といえば豊臣秀吉の象徴もひょうたん。

会期中は3回来場。「さまざまな国の方とも交流できたことは大きな経験。また、いつもパビリオンスタッフや警備員、バスの運転手さんまで温かく声をかけてくれたことや、それぞれがお仕事を楽しみながら向き合う姿に心打たれました」という。



かつては養老町の観光みやげとして求められたひょうたん。時代の変化とともに需要がなくなり、町のシンボルでありながら栽培加工者が減り続けたため、伝統文化としての継承が難しい状況になったという。

そこで竹内さんは「細々とでもこの地域工芸を守り、次世代へ伝えたい」との思いでひょうたん栽培と加工の道へ入った。かれこれ14年。



「周りからは『いまどき、ひょうたんなんて仕事にならない』と反対されたが、ひょうたんを素材にアート作品を作ったり、みやげ用の雑貨を作ったりと、ひょうたん文化を伝える「ひょうたんマダム」として活動を続けるようになった」と振り返る。

そうこうしているうち、大阪・関西万博のロゴやキャラクターデザインが発表され、「これはひょうたんで商品化できそう」と思い、2年の準備期間を経て公式グッズを販売するまでに。

竹内さんは。「豊臣秀吉の馬印は千成ひょうたんでもあり、土から生まれて土に還る優しさ、一つとして同じ形のない個性豊かな素材の面白さ、日本の地域に根付いた”ものづくり”の精神を伝えるのに、大阪・関西万博はとても良い機会だと思った」と話す。

本物のひょうたんの実を使ったオーナメントは公式グッズに（画像右・水色 ※現在は販売終了）形状やサイズに個体差がある

全日本愛瓢会（ひょうたん愛好家が集う全国的組織）で副会長を務める竹内さん。「万博でたくさんの出会いがあった。この想い出を大切に、ひょうたんの魅力を世界中に広めたい」と力強く語り、会場のにぎわいの中に消えていった。

・・・・・・・・・・

当初は「違和感がある」「気持ち悪い」などと否定的な意見も聞かれたミャクミャク。いまや一転、関連グッズは超人気商品で売り切れ続出に。大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会によると、ライセンス（ロイヤリティー）料などの収入は開幕前に想定していた191億円を上回り、閉幕後の販売延長もあり得るという。

