◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

２０２０〜２１年シーズンの賞金女王で、２１年東京五輪銀メダルの稲見萌寧（２６）＝フリー＝が６バーディー、ボギーなしで今季自己ベストの６６をマークし、首位と１打差の６位と好発進した。今季はショットの精度を欠き、予選落ち１５回と苦戦。通算５０勝の不動裕理（４８）から授かった“金言”を胸に、復活の２年ぶり１４勝目を狙う。岩井千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝、佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝ら５人が７アンダー６５で首位に並んだ。

長いトンネルから抜け出そうともがく稲見から、満面に笑みがこぼれた。２０年大会を制したコースで７番は４メートル、８番は１メートル、９番は４メートルを決めて３連続バーディー。７８をたたいた前週の日本女子オープン最終日から一転、今季自己ベストの６６に「すごい良いスタート。（自己採点は）常に７０〜８０点が１００点だと思ってるけど、今日は７０点くらい」と声をはずませた。

２０〜２１年に９勝を挙げた賞金女王。だが、２３年に１３勝目を飾った後、腰痛などで長いスランプに陥った。今季はアイアンショットの精度を欠き、出場２５戦で予選落ち１５回、棄権１回。夏場は「体を整える」ために３週間休養し、体重は３キロ落ちた。８月のＣＡＴレディース初日は最下位に沈み「直すところが多すぎてパンク中」と解決策を見いだせない日々が続いた。

レジェンドの金言が復活を後押しする。前週は自身が目指す永久シードを保持する不動とラウンド。「永久シードを取れば本当に好きな時に好きな試合に出られますか？」など質問攻めに。「ショットが悪かったらショートゲームでカバーすればいいじゃん」と言われ、「人生で一番響いた。あれだけのショットメーカーが言うなら、それが絶対だな…」と胸に刻んだ。

自身も１９年から２季連続パーオン率１位のショットメーカー。精度が落ちて以降はショット練習を重視するあまり、比重が減っていたショートゲームの練習を増やし「不動さんから教えてもらい、より両方めちゃくちゃ頑張ろうと思えた」。この日は１０番で左ラフ２５ヤードからピンそば、１４番で左ラフから１メートルに寄せてパーを拾うなど、成果が実った。

１８年プロテスト同期の渋野日向子、原英莉花が米ツアーから凱旋して観客を沸かせた中、ビッグスコアをたたき出した。首位と１打差で「明日から頑張りたいけど、変わらず努力して、もっと上を目指す」。２年ぶり１４勝目へ復活ののろしを上げた。（星野 浩司）

◆稲見 萌寧（いなみ・もね）１９９９年７月２９日、東京・豊島区生まれ。２６歳。１０歳からゴルフを始める。２０１８年７月、プロテストに一発合格。１９年センチュリー２１レディスで初優勝。２１年東京五輪で日本ゴルフ史上初のメダル（銀）獲得。２０〜２１年シーズンに賞金女王。１６６センチ、５８キロ。