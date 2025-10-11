©ABCテレビ

⼩学⽣の子どもを育てるタレント・なるみと、我が子を東京大学に入学させたい！？ナインティナインの岡村隆史。ともに教育に熱⼼な2⼈は、東⼤合格者数ランキング関⻄2位を誇る“あの超名⾨校”に興味津々。

【TVer】ナイナイ岡村隆史「恋愛とかしていたら…？」 関⻄2位超名門校の“クリスマス対策”にビックリ

©ABCテレビ©ABCテレビ

なるみと岡村が興味を持ったのは、奈良県にある⻄⼤和学園。約1700⼈の天才児たちが通う、中⾼⼀貫の男女共学校だ。同学園は、2025年度に44人の東大合格者を輩出し、関西における東大合格者数ランキングで2位を獲得。2021年度の東京大学・京都大学の医学部合計合格者数においては、なんと全国ナンバーワンだ。

©ABCテレビ

そんな⻄⼤和学園のメディア初となる⻑期取材に、『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）が成功！ なるみによると、「『過ぎるTV』で⻄⼤和を特集するっていう情報が、ママ友達に漏れていて。あるママから、『⻄⼤和の特集するんですよね？ 放送日いつですか？』ってLINEが来て……」とのこと。ママ友達は、「行けないけど、どんな学校か見てみたい！」と興味津々らしく、その関心度の高さに岡村は非常に驚いていた。

©ABCテレビ

⻄⼤和学園が多くの東大合格者を輩出している秘密は、独⾃の教育スタイルにある。その1つは、「ハイスピード過ぎるカリキュラム」。⻄⼤和学園では、中学2年生までに中学3年間の履修範囲を、高校1年生までに⾼校3年間の履修範囲を終わらせるため、残りの2年間は受験勉強に専念できる。そのぶん授業スピードは非常に速いため、生徒たちの多くは自主勉強に熱心。テスト期間でもないのに自習室は朝8時から満席で、放課後の職員室は補習サポートを求める生徒でいっぱいだ。

©ABCテレビ

2つ目は、「モチベーションが上がり過ぎる男⼥別クラス」。⻄⼤和学園は、有名進学校でありながら共学校だが、実は中学2年生までは男⼥別のクラスに分かれている。学年部長を務める教師いわく、男女別から共同にするこのシステムによって、「新しい気持ちで勉強をスタートすることができるので、学力が飛躍的に伸びていく」のだとか。

©ABCテレビ©ABCテレビ

ほかにも⻄⼤和学園では、成績を上げるために、メリハリがつき過ぎる「⻄⼤和チャイム」、習慣になり過ぎる「855テスト」といった取り組みがある。学園生活は大変そうに見えるが、生徒たちいわく、「生活習慣の1つ」「もう日常」「歯磨きと同じ感じ」「朝ごはんでコーヒーを出されるみたいな感じ」だそうだ。

©ABCテレビ©ABCテレビ

なお、⻄⼤和学園が特集された『なるみ・岡村の過ぎるTV』は、10月6日に放送された。何もかもが革命的過ぎる⻄⼤和学園に、なるみと岡村は終始うなりまくり。「すごいね！ ここ頑張っとったら、ホンマええこと待っていると思うわ！」「（放送時間が）夜中やけど、今頃（世の中の）お父さんとお母さんが『行かしたあああい！』って叫んでいると思うわ！」「ええ学校やね！」などと大盛り上がりだった。

【TVer】10代で親元を離れ、夜中の1時30分まで勉強する猛者も……！ トップオブ天才児が集まる、⻄⼤和学園男子寮のシステム＆1日スケジュールを大公開