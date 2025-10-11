初回から見逃し再生数100万回突破！『パパと親父のウチご飯』松島聡＆白洲迅からコメントも到着

本日10月11日（土）、松島聡×白洲迅W主演の『パパと親父のウチご飯』第2話が放送される。

同ドラマは、突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー2人が、共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマだ。

共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、“父×2、子×2”の新しい家族のカタチをハートフルに描いていく。

前回の第1話では、松島演じる千石と白洲演じる晴海がルームシェアをしながら子育てに励む姿や、蓮佛演じる壇ゆかりの料理教室で“おうちカレー”作りに挑戦する姿に、多くの視聴者が共感。

なかなかご飯を食べなかった愛梨（棚橋乃望）と清一郎（櫻）がおうちカレーをおいしそうに食べる様子や、変な家であることを受け入れ、ケンカしてしまった幼稚園のお友だちと仲直りするシーンには感動の声が寄せられた。

SNSでも反響が続々と寄せられ、原作者の豊田悠も感動をつづるなど、初回から盛り上がりを見せ、TVerのランキングでも1位を獲得。初回放送の見逃し配信再生数も、100万回再生を突破した（※TVer DATA MARKETINGにて算出 期間：10月4日〜10月9日）。

◆第2話のウチご飯は“ミニピザ”

野菜が苦手な子どもたちでもおいしく食べられる“おうちカレー”が登場した第1話。

そして今回の第2話では、ホームパーティーなどにもぴったりな、みんなで楽しく作れる“ミニピザ”が登場する。

愛梨の発案で、幼稚園のお友だちを招き、家でパーティーをすることに。さっそくゆかりの料理教室を訪れた千石と晴海は、愛梨、清一郎とともに、子どもと一緒に作るミニピザにチャレンジする。

いかんせん愛梨たちの幼稚園では、他のママたちから“子持ち男性同士の同居”という色眼鏡で見られているため「うちが変な家ではなく、楽しい家だとアピールするチャンス」と考える千石。

当日、急きょ健も参加して始まったピザパーティーは大盛り上がりを見せるが、すごい形相で迎えに現れた健ママ（野村麻純）が、健を強引に連れて帰ろうと…。

はたして千石と晴海は幼稚園のママたちの誤解を解けるのか？ そして2人の同居の理由もついに明らかに。

◆「絶対に“最後まで”見てください！」

そんな早くも見どころ満載となりそうな第2話を前に、松島＆白洲からコメントが到着した。

「第2話では、千石と晴海の出会いについて明かされます」と白洲。そして「晴海がなぜ包丁を持つのが怖いのか、そのトラウマについても描かれます。キャラクターたちへの理解度と愛着がますます深くなりますので、ぜひご覧ください」と第2話の見どころを明かしてくれた。

また、松島も「偏見を持っていた人たちが“そうじゃないんだ”と心変わりしてくれるのか、ドラマとしての濃度も濃くなっていくと思います」とアピール。

「晴海の過去が描かれることによって、晴海の心情にフォーカスされる場面も多くなります。シリアスなところもありつつ、ハートフルな部分もあるので、絶対“最後まで”見てください！“最後まで”っていうのが大事です！」と力を込めた。