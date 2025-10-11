

（写真：左／Spick & Span、右／ユナイテッドアローズ）

【写真】話題の韓国発「OSOI」横長バッグ、チョコレートブラウンのカラーが秋にぴったり

暦の上ではすでに秋ですが、実際はまだ半袖に羽織モノがちょうどよく感じられてしまう、令和の日本。ファッションで季節感を出したいけど、まだ少し暑い。そんなときは、まずバッグから取り入れることがおすすめです。今回は秋の気分を引き立てるお出かけサイズのバッグを、国内外の新鋭ブランドから厳選してご紹介します。

狙いたいバッグは、ミニマルな中にひねりのあるデザイン

ここ数年、バッグのトレンドは、デコラティブなものからミニマルなデザインへと移り変わっています。しかしシンプルすぎるものだと、イマイチ気分が上がらないもの。



“私だけのお気に入り”を見つけるなら、バッグ専門ブランドから探してみるのはいかがでしょうか。

ミニマルな中にひねりのあるデザインや、こだわりの素材、使いやすさなど細部までこだわったバッグが理想的。

そんな「シンプルだけどなぜか主役級の存在感がある」バッグを4点おすすめします。

実店舗も話題の韓国発「OSOI」の横長バッグ

「OSOI（オソイ）」は、大手セレクトショップのユナイテッドアローズが2025年より独占販売権を取得した、韓国発のブランド。9月には新宿・渋谷に単独店舗を出店し、注目が集まっています。

ブランド名は日本語の“遅い”を由来とし、速すぎるトレンドに追従するのではなく、自分のペースを守り上質なものを作りたいという意味が込められています。



FOLDER BROT バッグ \48,400／OSOI（写真：ユナイテッドアローズ）

こちらは横長のフォルムに、大きく開くがま口のフラップが特徴的なバッグ。こっくりとつややかなチョコレートブラウンのカラーが、秋のムードを感じさせます。



サイズは幅29.5cm×高さ12.5cm×マチ7cm。コンパクトに見えるが収納力も申し分ない（写真：ユナイテッドアローズ）

ワンハンドルながら、ストラップの調整が可能でショルダーバッグとしても使用可能。開口部が大きいので、中身も見やすく物の出し入れが容易なのもポイントです。



こっくりとしたブラウンのバッグは、秋色のファッションとバランスがいい（写真：ユナイテッドアローズ）

“自分の核”を呼び起こす「MARROW」のバレルバッグ

2016年に生まれた「MARROW（マロウ）」は、素材から縫製までメイド・イン・ジャパンにこだわったバッグブランド。吟味された本革と細やかな技術に、ユニークで少しエッジの利いたミニマルなデザインが特徴です。

“髄・核心・力”などを意味するMARROWというブランド名には、持つ人の揺るぎない本質と、美しいバッグを持つことで見つけられる、新しい自分を感じてほしいという願いが込められています。



BARREL HANDLE \39,600／MARROW （写真：MARROW JAPAN）

BARREL＝樽のような丸形底のショルダーバッグは、持ち手の根元が折りたたまれたデザイン。これにより、本体も自然に内側に折り込まれたような不思議なフォルムになっています。



持ち手のデザインが特徴的。サイズは幅17.5cm×高さ23.5cm×マチ17.5cm（写真：MARROW JAPAN）

環境に配慮した革を使用し、薄い塗料を何層も重ね塗りすることにより柔らかい風合いを残すことで、上質な質感を実現。シンプルなのにちょっと目を引くバッグを探している人におすすめです。

日本文化からインスパイアされた「MARY AL TERNA」の定番モデル

2013年春夏シーズンよりスタートした「MARY AL TERNA（メアリ オル ターナ）」は、“女性の仕草”にフォーカスし、合理的で洗練されたデザインが特徴のバッグブランド。Spick ＆ Spanなど、多くのセレクトショップでスタイリングの仕上げに欠かせないブランドとして展開しています。

素材はレザーだけでなく、ウルトラスエード（本物のスエードに近い質感の人工皮革）やリサイクルナイロンなどの新素材も積極的に採用。1つの手法や伝統的なものに固執せず、画期的なアイディアで女性らしさをより楽しむためのバッグを生み出しています。



RIKYU MINI \50,600／MARY AL TERNA （写真：Spick & Span）

こちらのバッグは和装バッグとして知られる“利休バッグ”からインスピレーションを得たモデル。横長で小ぶりな形状は伝統的な要素を残しながら、現代の装いに合うようにデザインされています。



収納部は3つに分かれている（写真は色違いのブラウン）。サイズは幅29cm×高さ16cm×マチ18cm（写真：Spick & Span）

利休バッグの特徴である3つに分かれた収納部は、センターがファスナーつき、両サイドがポケット形式になっており、物の仕分けが容易に行えます。素材は軽く、色落ちしにくいウルトラスエードで、秋の装いにもぴったりです。



暗くなりがちな秋服も、赤のバッグで一気に映える（写真：Spick & Span）

可愛さの中に上品さのある「ORSETTO」のバッグ

2016年、日本発のバッグブランドとして誕生した「ORSETTO（オルセット）」は、上質な素材と仕立てのよさ、シンプルでありながら存在感のあるデザインで人気を集めているブランド。国内の名だたるセレクトショップで取り扱いがあることからも、その高い評価がうかがえます。

「気負ってはいないけど、手を抜かない」「ゆとりがあるわけではないけれど、楽しみたい」という現代の気分を的確に捉えたコレクションを展開しています。



NOCE \46,200／ORSETTO サイズは幅28.0cm×高さ18.0cm×マチ14.0cm（写真：フラッパーズ）

こちらのバッグは2023年に好評だったデザインをリモデルしたもの。オーバル型を横長にすることで、手持ちでも腕を通してもバランスよく持てるデザインに進化しました。

牛革ベロアを使用したかっちりとした作りで、バッグの中身の量にかかわらずフォルムを保持。フォーマルシーンにも対応が可能です。それでいてオープンな開口なため、物の出し入れがしやすく、デイリーにも活躍してくれる使い勝手のよさも持ち合わせています。

秋らしいバッグを1つ取り入れるだけで、ファッションはぐんと見違えるもの。自分らしいバッグを見つけて、秋のお出かけを楽しんでください。

（橘川 麻実 ： ライター・エディター）