毒をもつ美しいチョウ「アサギマダラ」は「鬼滅の刃」のあのキャラクターそっくり？
美しいチョウの画像がRSK山陽放送に届きました。
【写真を見る】毒をもつ美しいチョウ「アサギマダラ」は「鬼滅の刃」のあのキャラクターそっくり？
美しい翅の模様…どこかで見覚えがあるような。
生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。
ーこのチョウの名前や特徴を教えてください。
（東洋産業 大野竜徳さん）
「このチョウは『アサギマダラ』という名前のチョウですね。
ひょっとすると、この植物は『フジバカマ』か『ヒヨドリバナ』でしょうか。
アサギマダラの一生にはなくてはならない植物で、この花との関係も少し解説しますね。
秋の野山や植物園などで、青白く透き通るような翅をひらひらと漂わせるチョウに出会ったことはありませんか。
もしかすると、それはアサギマダラだったかもしれません」
「旅するチョウ」アサギマダラ
（大野竜徳さん）
「アサギマダラは『旅するチョウ』としても知られ、日本各地で多くの人々を魅了し、その姿を追いかける愛好者も少なくありません。
ただ美しいだけでなく、驚くべき生態や文化的なエピソードも秘めています。
一般的に、アサギマダラは春から夏にかけて本州や北海道で成育します。
幼虫は黒地に黄色と白の規則正しい斑模様をもち、頭部と尾部に一対ずつの突起を備えたイモムシです。
食草はキジョラン、イケマ、サクラランなどの植物で、これらを食べて成長します。
幼虫はいかにも警戒色といった派手な姿でとても目立つのですが、天敵からすると実はおいしくないイモムシです。
というのも、食草はキョウチクトウ科（昔の図鑑ではガガイモ科と記されています）の植物で、これらはアルカロイド系の毒をもちます」
毒を体内に蓄える！？
（大野竜徳さん）
「アサギマダラはこの毒を食草から取り込み、体内に蓄えているのです。
こうしてすくすく成長した幼虫は羽化し、あちこちの野山を飛び回ります。
成虫は写真のように花の蜜を好みます。
特にフジバカマやヒヨドリバナなどのキク科の花を好み、蜜に含まれるアルカロイド系の毒をさらに吸収して体内に蓄積します。
この毒成分であるピロリジジンアルカロイドは、仲間にモテるためのフェロモン生成にも使われます。
アサギマダラは一生を通じて植物の毒を自らの体に取り込み、巧みに利用しているのです」
自らが犠牲になり仲間を守る！
「とはいえ、成虫が毒を持っていることを他の生き物が初めから知っているわけではありません。
これは『学習』を利用した戦略で、もし天敵に食べられてしまった場合、その敵はアサギマダラの毒で体調を崩したり吐き出したりします。
そうして次からは『この美しく目立つチョウは食べられない』と覚えるため、仲間が狙われにくくなるのです」
毒を持たないのにアサギマダラにそっくりなチョウもいる
（大野竜徳さん）
「日本には定着していませんが、海外には毒を持たないのにアサギマダラにそっくり擬態する『カバシタアゲハ』というチョウも知られています（ベイツ型擬態）。
もっとも、仲間を守れても自分が犠牲になっては元も子もない気もしますね。
野外でアサギマダラなどの大型のチョウを観察すると、翅の一部がかじられたように傷つき、ぎこちなく飛ぶ個体に出会うことがあります。
これは鳥に襲われた痕跡で『ビークマーク』と呼ばれます。
しかし翅の少々の傷なら命を落とさず飛び続けることができます。
アサギマダラは大きな翅をもち、ひらひらと漂うような独特の飛び方で狙いをつけにくくし、逃げ切る余地を生み出しているのです。
目立つ姿ですが、自分の身は当然守りながら、もしもの時には自分の身を犠牲に仲間の身を守っているんですね」
アサギマダラの移動距離は1000キロ以上！？ シーズンは？
（大野竜徳さん）
「そんなアサギマダラは本州では5～6月、そして渡りのシーズンである9～10月に姿を見せてくれます。特に秋は、寒い北から暖かい南へ南下する途中で、四国や九州、さらに大きく海を越えて沖縄や南西諸島、台湾へと向かいます。
その移動距離は1,000キロを超えることもあり、モンシロチョウやアゲハチョウでは考えられないほどの長旅です。
この旅を見守る人々も多く、各地で『マーキング調査』が行われています。
捕まえたチョウに印をつけ、他の場所で再捕獲されることで移動距離や経路が解明されます。
数百キロ離れた土地で再発見されることも珍しくありません」
毒をもつ美しいチョウといえば…「鬼滅の刃」のあのキャラクター？
（大野竜徳さん）
「アサギマダラの幻想的な姿は、現代のポップカルチャーにも息づいています。
成虫の姿を思い浮かべると、大ヒット漫画『鬼滅の刃』のキャラクターを連想しませんか。
そう、『虫柱・胡蝶しのぶ』です。
その羽織や髪飾りのデザインはアサギマダラを思わせる模様がベースとされ、剣技の型には毒を用いるものも多く見られます。
透き通る翅の美しさと、毒を宿しながら相手の攻撃をかわし、軽やかに舞う姿が、キャラクター性と重なりますね」
ー羽織の模様は、アサギマダラによく似ていますね。
幕末に活躍したあの人たちの羽織も…
ーアサギマダラの「アサギ」は、浅葱（あさぎ）色のことですね？神職の袴の色としても知られているようですが…。
（大野竜徳さん）
「はい。偶然かもしれませんが、幕末に活躍した新選組の羽織も『アサギマダラ』と通じる色合いを持っていました。
新選組のトレードマークである羽織は浅葱（あさぎ）色にだんだら模様。
アサギマダラの名前の由来も、その浅葱色の翅にあります。
直接の関係はないかもしれませんが、浅葱色は『儚さと気高さ』を象徴する色合いとして、人々の記憶に深く刻まれています。
アサギマダラは、美しさと力強さ、そして文化との結びつきまでを兼ね備えた存在です。大きな翅で海を越える旅人であり、毒を身に宿す戦略家であり、時代を超えて人の心を動かすシンボルでもあります。
この時期、青白い翅を見かけたら、自然と文化が交差する奥深い世界に足を踏み入れた気分になるはずです。
もしかすると、誰かが付けたマーキングが見つかるかもしれません。
そんなことにも目を向けながら、もし出会ったらそっと観察してみてください」
【画像①】～【画像④】はカメラマンの青江隆晴さんが撮影しました。