¡ÖÂç³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤ÏTOEIC800ÅÀ¤È¤«Êíµ3µé¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È½¢³è¤Ç¤ÏÉÔÍø¤Ç¤¹¤«¡©¡×½¢³è¤È»ñ³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë
¿·´©¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥¯¥Á¥«¤â¾Íè¤ÎÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡á¡ÖÏÆÌò¤µ¤ó¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¡¢¿©ÉÊÄ¶Âç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¼«¸ÊPR¤Ç¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤ËÆâÄê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÎ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½¢³èËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·Â´½¢³è¤È»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½¢³è¤Ï»ñ³Ê¤Ê¤·¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ÆâÄê¤¬±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤âÂç³Ø»þÂå¡¢Í£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ñ³Ê¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡×¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Î»ñ³ÊÍó¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð½¢³è¤ËÍÍø¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ñ³Ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢Æ±µéÀ¸¤Î´Ö¤Ç¡ÖÈë½ñ¸¡Äê¡×¤¬¤ä¤¿¤é¤È¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èë½ñ¸¡Äê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Î¼Á¤ÎÄã¤µ¤À¤È¡¢¤à¤·¤í¡ÖËÜÅö¤ËÈë½ñ¸¡Äê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Í»ö¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤è¡¢¤È²£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ³Ê¤Î°¤¤Âç³ØÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÙ¶¯°ÕÍß¡¢³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¤¤¤¦Ëý¿´¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
