激増する訪日外国人観光客（インバウンド）が高品質な日本製を飲用し、SNSなどでも発信した影響で、海外への輸出が増えた「黄色い液体」とは？（カーゴニュース編集部）

＊本記事はカーゴニュースからの転載です

激増するインバウンドが

SNSでも発信した影響か

ビールの2024年の全国における輸出実績が、数量15万1284キロリットル（前年比9.7％増）、金額210億4500万円（17.5％増）と数量、金額ともに4年連続の増加となった。数量は15万キロリットル、金額は200億円を初めて突破して、過去最高を記録した。

24年の門司税関管内の輸出実績は、数量9万9827キロリットル（12.9％増）、金額109億6800万円（21.7％増）と数量、金額ともに4年連続の増加。数量は9万キロリットル、金額は100億円を初めて超え、こちらも過去最高となった。

門司税関は、数量、金額ともに12年から24年まで13年連続で全国シェア第1位となっており、24年の全国シェアは、数量が66.0％、金額が52.1％を占めている。

12年以降の輸出推移は、全国、門司税関ともに20年には新型コロナウイルス等の影響もあって数量、金額が大きく減少したが、その後は急速に回復した。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）