FANTASTICS八木勇征『ヒルナンデス！』で“街頭インタビューロケ”に初挑戦！「緊張する～」

FANTASTICSの八木勇征が、10月13日放送の『ヒルナンデス！』で、東京駅街頭でのインタビューロケに初挑戦。東京駅の売れ筋駅弁を調査する。

■「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっしゃったんですか？」

八木勇征は、元アナウンサーで芸人のコットン西村と一緒に東京駅へ。

初の街頭インタビューに「緊張する～」と言いながらも「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっしゃったんですか？ 東京楽しめましたか？ 何を買われたんですか？」と持ち前の明るい笑顔で次々にインタビュー。

ロケ終了後に街頭インタビューの先輩・西村から「素晴らしかった」と褒められると「助けていただいて、先輩のおかげです」と謙虚に答えた。

さらに、八木も感動するおいしさの、行列が出来る駅ナカ・ハンバーグ店を調査。コットン西村が絶賛した八木の食リポも必見だ。

■番組情報

日本テレビ系『ヒルナンデス！』

10/13（月・祝）11:55～13:55

メインMC：南原清隆

アシスタント：浦野モモ（日本テレビアナウンサー）

月曜レギュラー（順不同）：小峠英二、コットン（西村真二・きょん）、小島奈津子、夏菜

■関連リンク

『ヒルナンデス！』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/hirunan/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168