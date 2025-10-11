FANTASTICS八木勇征『ヒルナンデス！』で“街頭インタビューロケ”に初挑戦！「緊張する～」
FANTASTICSの八木勇征が、10月13日放送の『ヒルナンデス！』で、東京駅街頭でのインタビューロケに初挑戦。東京駅の売れ筋駅弁を調査する。
■「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっしゃったんですか？」
八木勇征は、元アナウンサーで芸人のコットン西村と一緒に東京駅へ。
初の街頭インタビューに「緊張する～」と言いながらも「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっしゃったんですか？ 東京楽しめましたか？ 何を買われたんですか？」と持ち前の明るい笑顔で次々にインタビュー。
ロケ終了後に街頭インタビューの先輩・西村から「素晴らしかった」と褒められると「助けていただいて、先輩のおかげです」と謙虚に答えた。
さらに、八木も感動するおいしさの、行列が出来る駅ナカ・ハンバーグ店を調査。コットン西村が絶賛した八木の食リポも必見だ。
■番組情報
日本テレビ系『ヒルナンデス！』
10/13（月・祝）11:55～13:55
メインMC：南原清隆
アシスタント：浦野モモ（日本テレビアナウンサー）
月曜レギュラー（順不同）：小峠英二、コットン（西村真二・きょん）、小島奈津子、夏菜
