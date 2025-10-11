「間違いなく１人で全部やってくれてた」鎌田大地が激賞した森保J同僚は？ 欧州で大活躍→「違いが出てた」
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
森保ジャパンは10月10日、パラグアイとホームで対戦。小川航基（NEC）が26分に同点弾を奪った後、64分に再びビハインドを負ったが、終了間際の90＋４分に上田綺世（フェイエノールト）がダイビングヘッドでねじ込み、何とか敗戦は免れた。
この一戦で際立つ活躍を見せた１人が、ボランチで先発し、89分までプレーした佐野海舟（マインツ）だ。普段、ブンデスリーガで抜群の存在感を発揮している24歳は、大阪でも次々にボールを回収。球際での強さを見せつけた。
チームメイトから見ても非常に印象的だったようだ。途中出場し、ボランチでコンビを組んだ鎌田大地（クリスタル・パレス）は次のよう語った。
「前半を見てたら間違いなく海舟が１人で全部やってくれてた感じはあった。海舟の個のところで何とかもってるシーンも多かったし、彼がヨーロッパでしっかり活躍できているのは、違いとして出てたと思う。ああいう個人のところで...今、良いところ（クラブ・リーグ）でやっている選手が多いので、やっぱああやって勝たないとだし、見せていかないといけないと思う。今日はだから、海舟がすごく見せてくれてたんじゃないですかね」
鎌田はまた、「チームの戦術というよりも、個人個人のデュエルで負けてたりした部分が多かった。ホームだったし、そういう部分は自分たちがもっとやらないといけない」とも口にした。
中３日で迎えるブラジル戦では、各自が個の部分でより強さを発揮し、14度目の対戦にして王国初撃破を手繰り寄せることができるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
