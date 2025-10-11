Aぇ! group・草間リチャード敬太さんの逮捕など、相次ぐ芸能人の飲酒トラブル。酒類メーカーが「またか…」と頭を抱える背景には、ある巨大組織の影が…。実は、タバコと同じようにアルコールを厳しく規制しようと、彼らが世論の“GOサイン”を待っているとしたら？一連の事件の背後で進む、巨大組織の世界戦略に迫ります。（ノンフィクションライター 窪田順生）

某大手酒類メーカー幹部

アイドルの逮捕に頭を抱える

自ら下半身を見せびらかしたかったのか、それともハメられて下半身を出さざるをえなかったのか――。

そんな「論争」が盛り上がっているのが、人気グループ「Aぇ! group」のメンバー、草間リチャード敬太さん（29歳）の「下半身露出」騒動だ。

事の発端は10月4日午前5時ごろ、新宿2丁目のビル1階エントランス付近で、草間さんが下半身を出しているとして通報され、公然わいせつ容疑で逮捕されたことだった。第一報を受けて、芸能メディア関係者の頭にまず頭に浮かんだのは、草間さんが酩酊して自ら下半身を露出させたのではないか、ということだった。

しかし、その憶測はすぐに消える。ほどなくして、SNSに雑居ビルから下半身を出した男性がキョロキョロと周囲を伺う様子を盗撮した9秒間ほどの映像が流れたからだ。

この男性は泥酔しているように見えないし、むしろ、服がなくて困っているような印象さえ受ける。もしこの男性が草間さんだったとしたら、何者かに衣類を奪われた、隠されてしまったのではないか、という憶測が唱えられたのだ。

ただ、酩酊して自ら下半身露出したにしても、誰かにダマされて下半身露出してしまったにせよ、警察官が駆けつけたとき、草間さんはかなり酒に酔った様子だったというので、これが「飲酒トラブル」であることは間違いない。

実際、酒を社会に提供している側にもその認識がある。草間さんのニュースが流れた後に会った某大手酒類メーカー幹部も、こんな調子でかなり頭を抱えていた。

