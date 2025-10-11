日本ハムの水谷瞬外野手（24）が1年前の借りを返す。11日からのオリックスとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストSに向け、10日は本拠地エスコンフィールドで最終調整。打撃練習では何度も快音を響かせるなど、順調な調整ぶりをアピールし、リードオフマンとして勝利に導くことを誓った。

「昨年CSファイナルで敗退した雪辱はもちろん、僕にとっても昨季の借りを返す時が来た」

プロ6年目で初出場した昨年のCSは苦汁をなめた。計4試合に出場して6打数無安打5三振。交流戦MVPを獲得するなどレギュラーシーズンで飛躍を見せたが、一発勝負のポストシーズンの難しさを味わった。「初めてのCSは屈辱的だった。起用法も含め、まだまだ信頼が薄いんだなと感じた」と雪辱を誓ってきた。

今季は左脇腹の違和感で出遅れるも、6月に再昇格後は状態が上昇。昨季より10試合少ない87試合の出場ながら、12本塁打、41打点はキャリアハイを更新した。「今年は“信頼を勝ち取る”をテーマに掲げてきた。自分の数字に関しては全然満足はしていないが、2年連続で一定の数字を残せたことは良かったのかなとは思う」と振り返った。

外野の定位置はつかんだが、勝負はここから。相手先発の山下は移籍後2年間で対戦経験はないが、水谷は「個人の成績はもう関係ない。CSで打率6割打とうが、打率1割でもその一本でチームが勝てば良いので。それがホームランだろうとバントだろうと、勝ちにつながる一本を打つことができれば」と語気を強める。

CSの借りはCSでしか返せない。水谷の雪辱の一打が、逆襲の号砲となる。（清藤 駿太）