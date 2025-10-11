「大人の趣味」としてリバイバルしたプラモデルの奥深さを、著名人が語り尽くす。春風亭昇太（65）は、プラモデル王国・静岡の出身。タミヤや青島文化教材社、ハセガワなど老舗メーカーの本社や、バンダイのプラモ事業の拠点がある。

「2つ上の兄の影響で、小学2、3年生のころ、ゼンマイで自走する、旧日本陸軍の一式砲戦車を作ったのが最初ですね。モーター車は高くて買えなかった。ガメラのプラモも作ったな。ソフビより安かったんですよ」

父は金属メーカーの研究職。ゆえに、「組み立てることで、歴史や構造の勉強になると思ってくれていたんでしょう。おねだりも通りやすかったですね（笑）」。

この日持参したのは、零戦をベースにしたタミヤの「1／48 海軍二式水上戦闘機」。両翼のフロート（船形の浮き）が目立ち、いささか不格好だ。

「僕ね、きれいなモノってあんまり好きじゃないんです。作っていて楽しくないから。零戦よりも、固定脚が特徴的な九九式艦上爆撃機とか、ちょっといびつな機体に惹かれます。この二式水戦はプラモデルとして名機。ロングセラーですし、久々に作ろうかなというとき、つい手が伸びましたね」

そう、昇太は『笑点』（日本テレビ系）の司会に就任した2016年以降、しばらくプラモ作りを封印していたという。その封印を解いたのが約2年前。

「ただ組み立てて終わりじゃないですからね。塗装がまた大変。凝り性なせいか、なるべく忠実に塗りたいほうで、当時の写真資料と睨めっこして、時間がかかるんです」

戦闘後の傷やオイル汚れも再現した、その出来栄えは見事の一言だ。

「完成したら、たとえば飛行機なら飛ばす――手に持って空にかざし、写真に撮るんです。子供のころからの “儀式” ですね。こうやって、指先が写り込まないようにして……ほら、実際に飛んでるみたいでしょ？」

取材／文・鈴木隆祐