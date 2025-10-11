プロ野球は11日、「2025 JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」と「2025 パーソルクライマックスシリーズ パ」が開幕する。3試合制のファーストステージ。パ2位の日本ハム・新庄剛志監督（53）は3位・オリックス戦へ、4番などを予告し、突破へのスコアも“予言”した。

予告オンパレードだ。新庄監督は、前日会見かららしさ全開だった。新庄劇場は“先発予告3連発”から始まった。

「1戦目が伊藤君でいきます。2戦目が北山君、1勝1敗だったら（3戦目は）達君でいきます」

11日の初戦は最多勝＆最多奪三振のエース・伊藤に託す。2、3戦目まで一気に発表する異例の事態に司会者も戸惑ったが「全然大丈夫」と動じない。予告その2は、ともに登壇した清宮幸の打順。「4番でいく。4打数5安打ぐらい打ってほしい」と冗談めかしながらシーズンでは4試合のみだった4番起用を明言した。

シーズン最終戦までの6試合で打率・478と絶好調の清宮幸は「先を見据えることは到底できない。一戦必勝でやる」と燃える。ただ、指揮官は「清宮君がエラーした時に点が入ってしまう。一ゴロは飛ばないようにしてもらえたら」と岸田監督に異例の「お願い」でイジって会場を沸かせるのも忘れなかった。

予告その3は、相手の初戦先発が山下と発表され「今年は60球ぐらい打たせないでおこうかな」とにやり。昨年8月18日の対戦では、与四球率が高い右腕に20球目まで0スイングの徹底した待球作戦。2回までに48球を投げさせて、4四球などで1点を奪った。今回の対戦もあの手この手で打ち崩す。

極め付きはスコアの予言。「1戦目は8―7で、2戦目は4―3でどっちかが勝つ。そういうゲームをできたらいい」。“新庄剛志の大予言”に導かれ、ナインは下克上日本一の未来へ突き進む。

（田中 健人）