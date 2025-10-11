　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2420円安の4万5200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8088.8円に対しては2888.8円安。出来高は3万1606枚だった。

　TOPIX先物期近は3059ポイントと前日比115ポイント安、TOPIX現物終値比138.59ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45200　　　　 -2420　　　 31606
日経225mini 　　　　　　 45240　　　　 -2380　　　424004
TOPIX先物 　　　　　　　　3059　　　　　-115　　　 30094
JPX日経400先物　　　　　 27795　　　　　-800　　　　3732
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　 -27　　　　2716
東証REIT指数先物　　　　1910.5　　　　　-1.5　　　　　 1

