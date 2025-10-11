日経225先物：11日夜間取引終値＝2420円安、4万5200円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2420円安の4万5200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8088.8円に対しては2888.8円安。出来高は3万1606枚だった。
TOPIX先物期近は3059ポイントと前日比115ポイント安、TOPIX現物終値比138.59ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45200 -2420 31606
日経225mini 45240 -2380 424004
TOPIX先物 3059 -115 30094
JPX日経400先物 27795 -800 3732
グロース指数先物 702 -27 2716
東証REIT指数先物 1910.5 -1.5 1
株探ニュース
