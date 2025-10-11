6月に日本相撲協会を退職した大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔氏（40）が10日、世界相撲連盟顧問としての意気込みを語った。

同氏は9月の連盟総会で顧問に就任。相撲競技の普及を目指し世界各国を回る多忙な日々を送っており「世界を歩き回って、我々は一つの地球の中にいるんだなと改めて思った。何で戦争をしてしまうのか、残念だなと。スポーツ、相撲で世界を盛り上げたい」と語った。世界相撲連盟の加盟国は87だが「目指せ90、100。そして女子相撲ももっと盛り上げ、五輪種目に近づけていければ」と抱負を述べた。

また来年キルギスで開催されるワールド・ノマドゲームズ（国際遊牧民競技大会）の公式アンバサダー就任も明かした。100国以上が参加する大会で「そこに相撲競技も入っていくので、自然と盛り上がっていくことになる。日本の選手も参加すれば面白い」と期待した。

この日は自身がアンバサダーを務める日本モンゴル友好記念事業の舞台「モンゴル・ハーン」の日本公演初日に来場した。公演後のカーテンコールでは舞台上であいさつした。

3000年前のモンゴル帝国が舞台となり、愛と野望、裏切りなど王位継承を巡る権力闘争が繰り広げられる歴史ドラマ。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）、音羽山親方（元横綱・鶴竜）らと鑑賞し「すごかったね。何回も泣いて、何回も鳥肌が立った。生で見て感動しました」と感想を述べた。