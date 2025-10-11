俳優の妻夫木聡(44)が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(日曜後9・00)の第1話が12日に放送される。初回には武豊ら現役の人気騎手が特別出演することが発表され、放送開始前から大きな話題に。同作を手がける加藤章一プロデューサーが撮影秘話を語った。 (井上 侑香)

同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語だ。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。これまで「トリリオンゲーム」(2023年)などヒット作を担当した加藤氏がプロデューサーを務める。

豪華キャスト陣とともに、サラブレッドも重要な出演者として存在感を発揮している本作。加藤氏は「大変ですけど、それはどんなドラマもそうなので。逆に楽しいことも多いです」と語る。

実は競馬は「やっていなかった」という加藤氏。それでも「馬主さんの取材、ジョッキーさんの取材、調教師さんの取材と皆さんに話を聞いているうちに、「そういうふうに競馬は成り立っていて、いろんな人が関わっていたり、ビジネスになったりするんだな」という時間が凄く楽しくて。大きい牧場に行って取材して、その後にご夫婦だけでやられている牧場を取材した時の「この状況で戦っているんだ」という驚きがありました」と語る。「皆さん、いろんな状況の中で牧場を経営されていて、ご夫婦でやられている牧場もいれば、お1人で経営されている牧場もある。そういうのを見て、ドラマに入れたいなと考える時間が非常に楽しかったです」という。

初回には武豊、丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈の現役騎手が特別出演する。加藤氏は、作中の主要人物との会話シーンに臨んだ武の演技について「凄く自然で上手じゃないですか。例えば、スポーツの選手の方が特別出演するとなると、演技しようとされてしまうことがある。カメオ出演って結構難しいと思うんですけど、武さんは非常に上手でしたね」と絶賛した。

武ら現役騎手の出演シーンは新潟競馬場で撮影された。「あのシーンは新潟競馬場で撮影したんですが、いつもいらっしゃる場所での撮影だったというのは大きかったかもしれないですね」とし、「ジョッキーの方は、本当に演技がうまいですね」としみじみと語っていた。