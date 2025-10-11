勇、開眼です――。ソフトバンクは10日、本拠地で15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けて初の実戦形式となるライブBPを行った。野村勇内野手（28）はリバン・モイネロ投手（29）と3打席勝負。強烈な二直を放ち「モイネロの球、初めて見えた」と成長を実感。キャリアハイに加え、初の球宴、侍ジャパン選出などブレークしたシーズンだけにCSファイナルSではMVP獲得へ意欲を口にした。

野村はその両手に前回対戦からの成長を感じ取っていた。うれしそうに語り出した。

「モイネロの球、初めて見えましたわ。もうちょっと、ちゃんと打てたら“ええこと”言えるんですけど。でも状態悪くないっす」 キューバの剛腕とのライブBPでの対戦は昨年に続いて2度目。同じく本拠地だったが、「だめや。全然、当たらへん」と首をかしげて終わっていた。ただ、今回は違った。

3打席の対戦で12球の勝負だった。1打席目は初球148キロをファウル後の4球目を遊飛、2打席目は直球を2球連続空振り後の3球目カットボールを捕飛だった。ただ、最終打席では粘った。カウント1―2からの5球目147キロを完璧に捉える二直。守っていた本多内野守備走塁コーチのグラブに収まったが、直球の軌道が見えた。「やっとですよ」。今季、ブレークした男のまさに開眼だ。

「正直、こんな1年はないですよ。考えられない」と野村は、ここまでを振り返る。守備固め、代走要員で開幕からベンチ待機も今宮の負傷離脱で5月1日から遊撃手で定着。126試合出場、打率・271、12本塁打、40打点、18盗塁はどれも4年目でキャリアハイとなった。7月にはオールスターに初選出され、11月強化試合に臨む侍ジャパンにも初選出された。「メッセージは見れてない」と神戸の両親らからの祝福連絡にも返信できていないほど、充実した日々を送っている。

15日からはCSファイナルSが始まる。ポストシーズンは2年ぶりだが、23年は代走と途中出場で2試合、1打席のみだった。「一発とか、景気のいいことは言えないけど出たいですし、打ちたい。MVP？そりゃあ、獲れたらいいでしょう」と24年の山川に続く最優秀選手賞にも意識はある。

野村は思い切りの良さが最大の魅力。モイネロのボールが「見えた」ことは本番を迎える上で、何よりの自信になる。だからこそ飛び出た“開眼”宣言だ。日本一奪還まで、おいしいところを持っていく予感を漂わせている。 （井上 満夫）