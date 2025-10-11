プロ野球クライマックスシリーズのファーストステージが11日から開幕。前日の10日は、3チームの監督による記者会見が行われました。

阪神は夏場以降一気に抜け出し、史上最速でのリーグ優勝を達成。藤川球児監督は「セ・リーグは阪神タイガースが史上最速(優勝)ということでしたけれど、パ・リーグは最後まで盛り上がりましたので、今回はセ・リーグのクライマックスシリーズを“秋の大運動会”ととらえて、最後の3チームで楽しいゲームにできればと思います。勝っても負けても素晴らしい期間だったと、そう思える期間に3チームでしたい。ぜひお楽しみにしていただければと思います」と独自の表現も交えつつ、語りました。

11日から2位のDeNAと3位の巨人が対戦。藤川監督は「甲子園で2チームの戦いを見て士気を高めて、どちらが勝っても勢いがある。両チームとも主軸の4番バッターが抜けてた時期が長かった。その選手たちが帰ってきた2チーム。夏までのチームとは全く違いますから、それが本音」と警戒しつつ、「明日からのゲームを楽しみに見ています」と話しました。

また各チームの強みやキーマンについて聞かれ、「ウチのチームの強みは4番の佐藤もいますし、3番の森下、5番の大山、1番の近本、2番の中野、走塁も投手も誰が起点になっても戦えるのが強み」と藤川監督。「両チームが戦っている間に、この展開ならキーマンはこの選手だろうとなってくる。上がってくるチームによっての変化もある。あすからの戦いを見ながらチームを仕上げていきたい」と語りました。

一方、DeNAの三浦大輔監督は「キャプテンの牧秀悟が間に合ったのは非常に大きいんですけれど、後半戦、筒香嘉智が4番を張って、チームの打線の核となっていた。CSでも中心になってキーマンになってほしい」と話し、巨人の阿部慎之助監督は「キーマンは全員なんですけれど、ベンチ入りしている全員がキーマンになってほしい。短期決戦は1本出たら乗る選手もいる。誰が見ても分かるキーマンが出てきて、勝ち抜いてタイガースに挑戦したいなと思います」と力を込めました。