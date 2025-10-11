「有力馬次走報」（１０日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆秋華賞（１９日・京都、芝２０００メートル）に２頭出しの栗東・杉山晴厩舎が１週前追い。ローズＳ２着のテレサ（牝３歳）は栗東ＣＷで６Ｆ８０秒５−３７秒２−１１秒７。騎乗した松山は「全体的にしっかり動けています」と納得の表情だ。

京成杯ＡＨ１１着から反撃を狙うエリカエクスプレス（牝３歳）は、泉谷（レースは武豊）を背に栗東ＣＷで単走馬なり。６Ｆ８３秒３−３７秒６−１１秒３をマークし、「折り合いがしっかりとつくようになっている。うまく立ち回れば」と山本助手。

◆天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）へ向けて、ダービー２着以来のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）が美浦坂路で帰厩後初時計となる４Ｆ５４秒７−４０秒５−１２秒３を計時。宝塚記念６着の僚馬ソールオリエンス（牡５歳）と併せ、最後は馬体を並べてゴールを通過した。「マスカレードは精神的に落ち着いている。ソールもめっきりはっきりやるのは良くないタイプだし、けさはちょうどいいあんばい。このまま順調に行ければ」と手塚久師。同レースを目指す宝塚記念１４着のアーバンシック（牡４歳、美浦・武井）は、短期免許で来日予定のアレクシス・プーシャン騎手（２５）＝フランス＝とコンビを組む方針。所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表。

◆白山大賞典を勝ったジャスパーロブスト（騸４歳、栗東・森秀）はチャンピオンズＣ（１２月７日・中京、ダート１８００メートル）を予定。ドバイＧＳを出走取消となった僚馬のジャスパークローネ（牡６歳）は京阪杯（１１月３０日・京都、芝１２００メートル）で復帰する。

◆Ｇ１・４勝馬クロノジェネシスの初子で、アイビーＳ（１８日・東京、芝１８００メートル）で母子制覇を目指していた良血馬ベレシート（牡２歳、栗東・斉藤崇）が、熱発で同レースを見送ることが明らかになった。来週に滋賀県のノーザンファームしがらきへ放牧に出る。３冠牝馬リバティアイランドの半妹コニーアイランド（牝２歳、栗東・中内田）は白菊賞（１１日３０日・京都、牝芝１６００メートル）へ向かう。ともに所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。