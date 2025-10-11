今年も猛暑の影響などで野菜の価格高騰が続いていますが、時期によっては値段が落ち着くこともあります。こうした中、野菜を手軽に長持ちさせる「冷凍保存」のコツを取材しました。

【写真を見る】野菜の価格高騰に備える賢い「冷凍保存術」 長持ちのコツと節約ポイント

野菜の価格高騰、秋の旬も影響

わたしたちの日々の食生活に欠かない栄養豊富な野菜。実りの秋を迎え、店頭には色とりどりの野菜が並んでいます。

大分市のスーパーでは去年と比べて、キャベツや白菜などの葉物野菜と、ジャガイモやサトイモといった土物野菜の価格は落ち着いています。しかし、夏野菜は猛暑による入荷不足の影響で、トマトは例年より1割ほど高くなっています。

（買い物客）「子どもがミニトマトを好きなので、なるべく買ってあげたいんですが、値段が高いので出す量を減らして調整しています」「数を多く買いすぎないようにしています。余った食材は冷蔵庫に入れて、確かめながら使い切るようにしています」

冷凍保存で野菜を長持ち

野菜の価格高騰が続く中、注目されているのが冷凍ストックです。ほとんどの野菜は冷凍可能ですが、水分が多く、生で食べることが多いレタス、キュウリ、セロリ、もやし、水菜などは、解凍した際に水分が出てしまい、食感が大きく損なわれるため冷凍には不向きです。ただし、冷凍前に下処理すれば、長期に保存できる野菜もあります。

別府大学短期大学部元教授 立松洋子さん：

「生のジャガイモを冷凍すると、カスカスになってしまうことがありますが、蒸したり煮たりして冷凍すると、使い勝手が良くおいしく食べられます」

ジャガイモは水分が多いため、解凍すると野菜の細胞が壊れ、食感が損なわれます。加熱してから冷凍することで、食感の劣化を防ぐことができます。

冷凍した食材は自然解凍せず、凍ったまま調理するのが基本です。料理に合わせて切り方を工夫し、小分けして保存すると便利です。また、使い切れない野菜を冷凍保存する場合は、水分をキッチンペーパーでよく拭き取ることがポイントです。

冷凍野菜の保存期間は、基本的に1か月から3か月ほどです。

別府大学短期大学部元教授 立松洋子さん：

「少しずつ残ったものを冷凍していって、高い野菜でもちょっと冷凍して長く使うことができ、様々な料理に活用できます。上手に冷凍保存し、栄養バランスを考えながら取り入れてほしいと思います」

冷凍保存は、野菜の無駄を減らすだけでなく、家計の節約にもつながりそうです。