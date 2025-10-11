89歳・元宝塚トップ女優、歌舞伎役者と結婚も3年で離婚 息子・香川照之の歌舞伎界入りで元夫と40数年ぶりに再会
女優の浜木綿子が、13日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
浜木綿子 ＝テレビ朝日提供
もうすぐ90歳を迎える浜が8年ぶりに登場。18歳で宝塚歌劇団に入団し、娘役のトップになった浜は、その後舞台俳優として活躍を続けた。最近“終活”として遺言書を書こうと思ったが、断念したという。
波瀾万丈な人生だったという浜は、宝塚退団後、舞台共演者として出会った、当時市川團子だった市川猿翁さんと結婚。息子の香川照之が誕生したが、突然夫が家を出て3年で離婚したという。
息子を育てるため必死で働いたという浜は、寂しい思いをさせている息子のために、ロケ先では虫ばかり取っていたと笑う。そして、その息子・香川が46歳で、孫と共に歌舞伎界入りを決意したことで元夫と40数年ぶりに再会したそう。
そして2年前、市川猿翁さんが83歳で他界。遺品の中には、浜との写真が大量に残されていたという。
