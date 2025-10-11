【良いこと悪いこと 第1話】高木（間宮祥太朗）＆園子（新木優子）ら、タイムカプセル掘り起こす
【モデルプレス＝2025/10/11】俳優の間宮祥太朗、新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）が、11日にスタートする。
【写真】新木優子、美肌輝く大胆衣装姿
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた顔の塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
『学校創立50周年を迎える2025年に、みんなでタイプカプセルを掘り起こそう』――。東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将（間宮祥太朗）、34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから『キング』と呼ばれていた。そんな高木も今ではすっかり丸くなり、地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈（徳永えり）と小学4年生の娘・花音（宮崎莉里沙）を養う普通のパパ。22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていたのだが……。
約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまり）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）もいる。当時担任だった大谷先生（赤間麻里子）は、今や校長先生だ。そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子（新木優子）――。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか！？」と大はしゃぎするが……。
掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた『みんなの夢』の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は『消防士』の絵、武田は『空を飛ぶ』絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠し……。誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが1冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句。高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった…。
そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げて――。タイプカプセルを発端に始まる連続殺人事件。標的は、園子と因縁のある6人。犯人は園子……じゃない！？真犯人は一体誰だ？目的は？殺されたくない高木と、疑われたくない園子が、真相を突き止めるべくバディを組む。予測不能なノンストップ考察ミステリー、開幕。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新木優子、美肌輝く大胆衣装姿
◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた顔の塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
◆「良いこと悪いこと」第1話あらすじ
『学校創立50周年を迎える2025年に、みんなでタイプカプセルを掘り起こそう』――。東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将（間宮祥太朗）、34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから『キング』と呼ばれていた。そんな高木も今ではすっかり丸くなり、地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈（徳永えり）と小学4年生の娘・花音（宮崎莉里沙）を養う普通のパパ。22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていたのだが……。
約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまり）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）もいる。当時担任だった大谷先生（赤間麻里子）は、今や校長先生だ。そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子（新木優子）――。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか！？」と大はしゃぎするが……。
掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた『みんなの夢』の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は『消防士』の絵、武田は『空を飛ぶ』絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠し……。誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが1冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句。高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった…。
そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げて――。タイプカプセルを発端に始まる連続殺人事件。標的は、園子と因縁のある6人。犯人は園子……じゃない！？真犯人は一体誰だ？目的は？殺されたくない高木と、疑われたくない園子が、真相を突き止めるべくバディを組む。予測不能なノンストップ考察ミステリー、開幕。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】