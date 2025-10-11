開校して約2か月「木下MAOアカデミー」が公開練習

フィギュアスケート女子で、2010年バンクーバー五輪の銀メダリスト・浅田真央さんが9日、選手の育成を自ら手がける「木下MAOアカデミー」の公開練習を行った。開校して約2か月。指導者としての新たな道に、大きなやりがいと責任を感じながら子どもたちと向き合っている。

東京都立川市にある、自らの名を冠した「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」。柔らかい眼差しに優しい笑みを浮かべ、浅田さんは子どもたちの滑りを見守った。「生徒さんはそれぞれみんな違うので、しっかり見て指導することを心掛けています」。リンクの上では一人ひとり、丁寧に寄り添い言葉をかけていく。公開練習は約1時間。演技で使用するプログラム曲と、ブレードが氷を削る音が響いた。子どもたちは真剣な表情を浮かべていたが、練習を終えると一変。報道陣の前で笑顔が弾けた。

公開練習後に浅田さんは「私も5歳からフィギュアスケートを始めて、今年で30年。自分もこんな感じだったなと。日々考えながら過ごしています」と笑った。自身の経験も踏まえた上で指導にあたる。「ほめられたら誰でも嬉しいので、たくさんほめたい。でも、伝えなければいけないことはしっかり伝えたい」とバランスを大切にしているという。

アカデミーは8月1日に開校。対象年齢は5歳から小学校3年生までで、全国から約70人の応募があった。選考を経て選ばれた12人の子どもたちは転校し、全員が同じ小学校に通うことになる。さらに週6日、1日4〜5時間のトレーニングを行っている。

「何より『スケートが好き』という気持ちを忘れてほしくない」

浅田さんが子どもたちと向き合う中で、最も心掛けていることだ。「毎日長い時間、練習をしていく中でたまには気持ちが抜けたりすることがあると思う。一生懸命練習を続けていけるようにサポートしたい」と語り、その上で「子どもたちは今成長期で、すごく責任を感じています。その貴重な時間に、私のところに来て良かったと思っていただけるよう、丁寧に指導していきたい」と決意をにじませる。

35歳の誕生日、子どもたちからサプライズ…

指導を続けるうち、子どもたちとの間に小さな絆が芽生え始めた。演技の中で手の位置をキープするのが難しかった小学校1年生の生徒が、ある日見事にやり遂げたという。浅田さんは「『今日どうしたの？』って聞いたんですね。そうしたら『先生が一生懸命教えてくれるから。先生を喜ばせたい』って言ってくれて。この時はすごく感動しちゃいましたね」と目を細めた。

9月25日は浅田さんの35歳の誕生日。いつも通りの練習の後に子どもたちからケーキと花束、そして手紙のサプライズプレゼントがあった。手紙の中には「真央先生に金メダルを掛けてあげたい」「先生をオリンピックに連れて行ってあげたい」などと、子どもたちの思いが記されていたという。

「これ以上ない幸せを感じました」

ここまで、フィギュアスケートに全力を注いで歩んできた。「生徒さんは毎日一生懸命練習している。今後も130パーセント、私も頑張ることに変わりはないです。結果はすぐに見られるものではないですけど、長い目で見て生徒さんたちの目標や夢に少しでも力になれるように頑張っていきたい」。氷上で培ってきた経験を、次世代の原石たちに手渡していく。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）