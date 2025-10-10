日産自動車株式会社は、「Japan Mobility Show 2025」（一般公開：2025年10月31日～11月9日、東京ビッグサイト）の出展概要を発表した。

同ブースでは、新型「エルグランド」の世界初公開をはじめ、次世代EV「リーフ」や「アリア」、中東向けSUV「パトロール」など、電動化・知能化技術を象徴する計10台を展示。さらに、横浜市での実証実験車や体験型エネルギー展示など、移動の未来を体感できる多彩なコンテンツを展開する予定だ。

日産自動車、JAPAN MOBILITY SHOW 2025の出展概要を発表

10月29日に公開予定の第4世代 新型「日産エルグランド」

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は9日、JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー2025。一般公開日：2025年10月31日（金）～11月9日（日）、場所：東京ビッグサイト）の出展概要を発表しました。

日産は、イノベーションとサステナビリティ、そしてお客さま視点の価値創造を原動力に、次世代のモビリティの未来を切り拓いていきます。今回のJapan Mobility Show 2025において、日産はインテリジェントで持続可能な未来のビジョンを体現する革新的な商品と技術を披露します。経営計画「Re:Nissan」に基づいた日本向けの最新モデルの展示に加え、戦略的パートナーと共に開発した各地域のニーズに応えるモデルも紹介します。

29日に世界初公開する新型「エルグランド」をはじめ、軽自動車の「ルークス」から大型SUVの「パトロール」まで、日本国内および海外向けモデルを展示します。日産の電動化の取り組みを体現した「日産リーフ」、「日産アリア」に加え、4月に中国で発売以来、販売好調な電気自動車の「N7」、欧州市場向けに開発し5月に発表した電気自動車の新型「マイクラ」を展示します。「N7」と「マイクラ」は、戦略的パートナーとの連携により、地域特有のニーズに寄り添った革新的なEVです。日産は公道だけでなく、レースの領域でも電動化に取り組んでいます。シーズン11（2024/2025）に日産チームのオリバー ローランド選手がフォーミュラE参戦以来初となるドライバーズチャンピオンを獲得したフォーミュラE車両を展示します。

さらに、8月のマイナーチェンジで魅力的なラインアップが追加された「エクストレイル」、9月にフルモデルチェンジを発表しデザインや技術、乗り心地などあらゆる面で進化した新型「ルークス」、洗練されたデザインと高性能を兼ね備えた「フェアレディZ」など、全10台の出展を予定しています。

サステナビリティに向けた取り組みとして、社会課題の解決を目指し、11月に横浜市で実証実験を開始するモビリティサービスの「セレナ」をベースにした実験車両を展示するほか、電気自動車（EV）を活用したエネルギーマネジメントサービスの仕組みを体感いただける「NISSAN ENERGY」ブースなど、電動化や知能化技術を活用し、日本の多様化するライフスタイルに寄り添うモビリティの可能性を提案します。

【出展内容】

新型エルグランド（参考出品）

26年度の発売を予定している新型「エルグランド」を世界初公開します。第3世代e-POWERをはじめとした先進技術を搭載し、エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」を電動化によってさらにレベルアップさせます。”威風堂々”とした存在感を感じさせるエクステリアデザインに加えて、長距離でも快適で上質な移動空間をもたらすプレミアムツーリングモビリティです。

大胆なデザインと、パワフルなV6ツインターボエンジン、そしてシームレスなインフォテイメントとプレミアムなインテリアを兼ね備え、高品質な運転体験を提供する7代目新型日産「パトロール」

パトロール（中東仕様）

2024年に中東市場で発売した7代目となる「パトロール」は、圧倒的な存在感を誇る外観とプレミアム感あふれるインテリアをもつ日産のフラッグシップSUVです。新開発の3.5リッター V6ツインターボエンジンや信頼性と耐久性に優れたシャシーにより、市街地はもとより砂漠や荒野などの過酷な環境下においても卓越した性能を発揮します。また、広々した室内空間には最新のインフォテインメントシステムや、高音質オーディオシステムを搭載し、様々なシーンにおいても洗練された運転体験を提供します。

第3世代 新型「日産リーフ」_日本仕向け

新型「日産リーフ」

スリークで大胆なスタイルながら考え抜かれた室内空間を実現した、次世代のクロスオーバーEVです。2010年の初代「リーフ」の発売から15年間積み重ねた知見と経験を最大限に活かして開発された新型「リーフ」は、乗る人すべてが気持ちよくドライブでき、誰もが安心して乗れるEVを目指してEV性能を磨き上げました。今回発表した78kWhのバッテリー容量*1を持つ「リーフ」B7は、一充電走行距離 最大702km（WLTC）*2を実現しました。

*1: バッテリー総電力量。使用可能電力量は75.1kWhとなります。

*2: B7 X プロパイロット2.0非搭載モデル

今年後半の日本での発売に先立ち、ジャパンモビリティショー2025の日産ブースで展示予定の、改良型「日産アリア」

「日産アリア」（参考出品）

「日産アリア」は、洗練されたデザインと最新技術を兼ね備えた日産のフラッグシップEVです。今回出展するモデルは年度内にマイナーチェンジを予定しており、より先進性と上質感を感じるフロントデザインに一新するとともに、Googleを搭載したインフォテインメントシステムの採用や、EVのバッテリー電力を取り出すことができるV2L（Vehicle to Load）機能の追加、また日本の道路環境においてより快適な乗り心地を提供するサスペンションの変更などを施しています。

スカイライン400R Limited

日産が誇る高性能スポーツセダン「スカイライン」は、同社の歴史を象徴するモデルのひとつです。このたび、ご好評いただいている「400R」をベースにした400台限定販売の特別仕様車「400R Limited」を展示いたします。なお、JMSの開幕に先駆けて10月27日に詳細の発表を予定しています。

モビリティサービス 実証実験車両展示

日産は、社会課題の解決を目指し、自動運転技術を活用した新しい移動サービスの提供に取り組んでおり、今年11月より横浜市にて大規模な実証実験を行います。本ブースでは、AI技術を活用した「AutoDJ」を搭載した実証実験車両を展示し、新たな移動のワクワクをご体感いただけます。人とモビリティ、街が繋がり、日常に彩りを加える日産の取り組みをご紹介します。

NISSAN ENERGY 体験エリア

日産は、NISSAN ENERGYを通じて、EVを活用したスマートなエネルギー管理により、家庭の電気代削減や非常時の電源確保など、モビリティの枠を超えた新しいライフスタイルを提案します。

ブースでは光る“エナジーリュック”を背負って電気を蓄え、運び、分け合う約15分間の体験型ゲーム「NISSAN ENERGY POWER MISSION」によりEVとエネルギーがもたらす未来を、楽しみながら体感いただけます。

尚、体験にはオンラインから事前予約が必要となります。

【Out of Kidzania in JMS2025への出展】

日産は、楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる職業・社会体験施設「キッザニア」とのコラボレーションコンテンツである「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」に出展します。日産ブースでは、美しいクルマづくりに大切な金属板を自動車ボディ部品へと成形する職人の見習いとして、「真空成型機でのクルマボディ成形」を体験いただけます。また、未就学児のお子さまには、オリジナル缶バッジ作りのプログラムもご用意しています。

【スペシャルサイト】

本日より、JAPAN MOBILITY SHOW 2025スペシャルサイトを開設いたします。展示車情報や体験コンテンツなど、西1ホールに位置する日産ブースの情報を順次掲載しますので、ぜひご覧ください。

https://www.nissan.co.jp/JMS/2025

【プレスカンファレンスライブ配信】

日時：10月29日(水)10:40～10:55

アカウント：日産の公式YouTube https://youtube.com/live/zs2W7WCtD3M

リリース提供元：日産自動車株式会社