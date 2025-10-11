ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）が１０日、都内で就任会見に臨んだ。複数年契約で背番号は８８。メジャー移籍する村上が不在となる来季、「１回、ダイヤモンドを白紙にしないと」と横一線で競わせる考えを明かした。

新監督は「緊張とメチャクチャうれしい気持ちでいっぱい」と喜びを口にしたが、５７勝７９敗７分けで２２の借金を作った最下位からの底上げは容易ではない。最大の補強ポイントは今オフ、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明している村上に代わる４番打者。「正直いてほしいけど、抜けてしまうと白紙のところからスタートしないといけない」。２３日のドラフトでは「ホームランを打てる打者」の指名を要望。球団は創価大・立石正広内野手（２１）を１位の筆頭候補に挙げている。６年間の２軍監督時代に指導した若手の登用、残留するオスナ、サンタナらを含め、３冠王の穴を埋める考えだ。

現役時に師事したのは故・野村克也さん。「準備の大事さは選手にも伝わっていると思う。監督になりました、というのはお伝えしたい」。２００２年１０月１７日の引退試合で満員のファンに「必ず皆様の前に戻ってきます」と宣言してから２３年。“ブンブン丸”が１軍の指揮官として神宮に帰ってくる。（秋本 正己）

◆池山 隆寛（いけやま・たかひろ）１９６５年１２月１７日、兵庫県生まれ。５９歳。市尼崎から８３年ドラフト２位でヤクルト入り。豪快なフルスイングで“ブンブン丸”の異名を取った。８８年から５年連続で３０本塁打以上を記録し２００２年に引退。０６年から楽天、ヤクルトで１軍打撃コーチ、２軍監督などを歴任した。通算成績は１７８４試合で打率２割６分２厘、３０４本塁打、８９８打点、１４４０三振。右投右打。