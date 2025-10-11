２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。泉口（現巨人）や伊原（現阪神）を輩出した社会人のＮＴＴ西日本では、成瀬脩人内野手（２４）らが指名候補に挙がっている。勝負強い打撃と広い守備範囲で、都市対抗大会では２年連続８強入りに貢献した。大阪市に本拠を置く名門から、継続中では社会人チーム最長の５年連続ＮＰＢ入りを目指す。

華麗なグラブさばきでＮＴＴ西日本の遊撃を守るのは、入社２年目の成瀬だ。ドラフト会議に向けて「そわそわするけど、楽しみの方が大きい。プロに行きたいという強い気持ちで取り組んできた」と胸を張った。

幼いころから巨人・坂本の背中を追っている。昨年の都市対抗大会は「９番・二塁」、今年は「２番・遊撃」で２年連続８強に貢献した。「ここ（東京Ｄ）でプレーしたら、もっと楽しいんだろうな」。憧れの人が、かつて主戦場とした守備位置に立ち、気持ちが高ぶった。「『第２の坂本』と言われたい」と、照れながら目標を掲げた。

中学３年でシニアの日本代表に選出され、全米選手権ではベストナインとＭＶＰに輝いた。家族に「寮生活で修行してきなさい！」と送り出され、愛知から東海大菅生（東京）に進んだ。当時の若林弘泰監督（５９）に打撃を買われて捕手から内野手に転向。「東海大菅生を選んだことで、今も野球をできている」と感謝は尽きない。

ただ、東海大を含めた７年間は全国の舞台を踏めなかった。４年秋のけがなどで実績を残せなかったが、ＮＴＴ西日本が熱心に誘ってくれた。「拾ってもらった。社会人野球で結果を出せば、プロも見えてくる」。１年目の春からスタメン出場し、２年続けて２大大会に導いた。河本泰浩監督（４３）は「守備範囲が広くて送球が安定している。身体能力の高さは泉口より上」と評価する。

ＮＴＴ西日本からは、２１年・野村（ソフトバンク４位）、２２年・平良（楽天５位）、２３年・泉口（巨人４位）、２４年・伊原（阪神１位）がＮＰＢ入り。泉口とは入れ替わりで入社したが、試合の動画を見て激励してくれるという。伊原には「遠くへ行っちゃったな…」と、羨望のまなざしを向ける。

社会人チームで継続中の連続指名は、ＮＴＴ西日本の４年が最長（１位はＮＴＴ東日本。１１〜２１年の１１年連続）。「プロに入って、お世話になってきた方々に恩返しがしたい」。泉口のように、球界を代表する遊撃手になる。（藤田 芽生）

成瀬 脩人（なるせ・しゅうと）アラカルト

▽生まれとサイズ ２００１年５月２３日、愛知・あま市。２４歳。１７６センチ、７８キロ。５０メートル走６秒２。遠投１１０メートル。右投右打

▽球歴 ５歳から野球を始め、甚目寺（じもくじ）西小までは軟式の甚目寺キングナインズでプレー。甚目寺中では稲沢リトルシニアに所属。東海大菅生では１年秋からベンチ入り。東海大では１年秋からベンチ入り。ＮＴＴフィールドテクノ大阪設備部に在籍

▽名前の由来 父・真一さんが当時、シュートボクシングにはまっていたため

▽好きな言葉 不撓（ふとう）不屈

▽休みの過ごし方 寮の風呂にあるサウナに入る

▽好きな食べ物 すしと焼き肉。好きなネタはえんがわ