２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。スポーツ報知では近畿、中国、四国のドラフト候補を紹介。大阪桐蔭の二枚看板の森陽樹、中野大虎両投手（ともに３年）が取材に応じ、同校８年連続の指名が懸かる運命の日を前に、向上心を明かした。

大阪桐蔭の二枚看板がいよいよドラフト会議を迎える。同校８年連続の指名が懸かる中、「まだ緊張なく、普段通りに過ごせています」と最速１５３キロ右腕の森陽樹。同１５１キロを誇る中野大虎も「（緊張は）ないですね」と心境を明かした。

最後の夏、決勝で東大阪大柏原に敗れ６年ぶりに春夏の甲子園を逃した。「ずっと引きずっても仕方ない。次の目標に向けてやってきた」と森。故郷の宮崎で１週間ほど体を休め、８月頭には練習に戻った。候補に挙がっていたＵ―１８高校日本代表は落選したが、大会の様子は常に確認。「（健大高崎の）石垣であったり、高校では負けていた分、プロでは最終的に自分が一番活躍できるように」。同学年の活躍の裏で、けがをしない体づくりを中心に、トレーニングに励んだ。

一方、同大会で最多勝利投手を受賞した中野は、現在は寮を出るなど主将の役目を終え、自分にフォーカスする日々だ。「２年時から体の使い方を勉強してきて、その本を詳しく読んだり、今は実践できる環境にもある」と向上心はつきない。

投手２人が指名されれば、春夏連覇の“最強世代”１８年の横川（巨人）、柿木（元日本ハム）以来。森は「アドバイスもくれる、高め合えるいい存在」。中野も「森と一緒に投げてきた。（入学当初は）目指すべき存在というふうにも思っていた」と明かす。ともに１年秋に公式戦デビュー。２年秋は森、３年春夏は中野とエースナンバーを分け合った２人が静かに指名の時を待つ。（瀬川 楓花）