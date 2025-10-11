今回、映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、３１日公開）を巨人軍前監督の原辰徳さん（６７）が観賞。作品の魅力を語るとともに、吉永小百合が演じる主人公の多部純子に深い感銘を受けたことを明かした。

主人公・多部純子さんの常に前向きなキャラクターに強い共感を覚えました。常にチャレンジャー精神で目的を持たれてる方。エベレスト登頂もそうだし、それが終わってからの闘病もそう。光を浴びる一方で、家族や周りの人に影を落とし、時に悲しい出来事も起こってしまう。「なんで私がこういう病気に…」みたいなことが全くない。「余命わずか？ そんなの私が決めます」みたいなね。バックギアを搭載していないのは、私も同じ。その純粋に挑戦を続けた思いに、心を打たれましたね。

この作品のモデルとなった登山家の田部井淳子さんは日本人女性で初めてエベレストを登頂された方。何においてもそうですが、パイオニアってすごい。後に続いた方は何人もいるでしょう。でも１歩目を踏み出す。相当の勇気がないとまず、その発想に至らない。

挑戦を続けることは、自分にも重なる部分はあります。私でいうなら、それはもう性分でしょう。少々失敗があっても、へこたれない。思い描いていたものと違った方向に行くとしても、その失敗もまた生かすことができるのが人生。決して恥ずかしいことじゃない。

劇中の多部さんは闘病しながら、東北で震災を被災した高校生たちのために富士山登山を企画された。目標を持ち、達成することの喜びを伝えたかったんでしょう。私も定期的に野球教室を実施するのですが、次代の少年少女に伝えたいことは「どういうことであっても、立ち止まっていてもなかなか道は開けない」ということ。誰しもが素人から入るわけだから。それが１歩１歩、階段や壁を越えていって越えていって、エベレスト登頂までたどり着くわけだからね。そのきっかけになればという思いをいつも持っています。種をまいてくれる人がいる。あとは自分で耕して芽を出し、花を開かせる。いかに枝葉を出すか、大木にするのはやっぱり自分自身だよね。

仮に人生を登山に例えると、私もまだ５合目ぐらいかな。まだまだ色々あると思うよ。『てっぺんの向こうに』ってタイトルにあるけど、てっぺんの向こうにまだもう１回てっぺんがあるのが人生だから。夢はその時々で形は変わるかもしれないけど、常に持っていたい。目標を持てる幸せを、この映画を通じて再確認できた思いでした。

◆女性で世界初エベレスト登頂に成功 主演は吉永小百合

女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さん（享年７７）の実話をもとに、壮大なスケールで描いた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」が３１日から全国公開される。

主人公の純子を演じるのは、今作で１２４本目の映画出演となる女優・吉永小百合。純子を支える夫・正明役を数々の映画賞を受賞した名優・佐藤浩市が務める。また、純子の盟友でありエベレスト登頂の相棒、北山悦子役には天海祐希、青年期の純子役には多方面での活躍が注目される、のんが起用されるなど実力派俳優がスクリーンを彩る。

主人公・純子のエネルギーあふれる生き方に、勇気をもらえる作品だ。

◆原 辰徳（はら・たつのり）１９５８年７月２２日、福岡県大牟田市生まれ。６７歳。東海大相模、東海大を経て、８０年ドラフト１位で巨人入団。８１年に新人王、８３年は１０３打点で打点王とＭＶＰ。９５年に現役引退。通算１６９７試合、１６７５安打、３８２本塁打、１０９３打点、打率２割７分９厘。０２、０３年、０６〜１５年、１９〜２３年に巨人監督を務め、球団史上最多１２９１勝。０９年の第２回ＷＢＣで日本代表監督を務めて世界一。１８年に野球殿堂入り。１８０センチ、８６キロ。右投右打。