

海上自衛隊のイージス艦まや。新造されるイージス・システム搭載艦はこの1.5倍の大きさになる（出典：海上自衛隊ホームページ）

陸上配備型の迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」（陸上イージス）に代えて、政府が整備する代替艦の「イージス・システム搭載艦」2隻にかかる総コストが、政府が今春公表した1兆9416億円を上回り2兆円を優に上回る水準になることが確実な情勢になっていることがわかった。防衛省関係者が東洋経済の取材に明らかにした。当初、陸上イージスの総コストとして防衛省が示していた4500億円の5倍に迫る恐れが出てきた。

政府関係者「さらに膨張するのは確実」

防衛省は2026年度当初予算の概算要求に「イージス・システム搭載艦の整備に伴う関連経費（802億円）」を積んだ。防衛省関係者によるとこの金額は、今春公表された総コスト試算には含まれていないという。すなわち、単純に足し合わせるだけでも2兆0200億円ほどになる計算となる。

それだけではない。内情に詳しい政府関係者は「さらに膨張するのは確実だ」と取材に明かす。

もともと陸上用だったレーダーを海上で転用する「世界で初めて」の船であるため、すでにアメリカで導入実績があったこれまでのイージス艦とは異なり「後発の利」を享受できない。アメリカにすらない世界に1種だけの船となるため、定期整備などさまざまな面で特注対応が多くなる恐れがある。実際に何にいくらかかるかはいまだ見えない部分があるという。



2027〜28年度就役予定の「イージス・システム搭載艦」は、陸上用の巨大レーダーを船に転用する世界で初めてのケースとなる（防衛省の公表資料より）

防衛装備品は、導入の際の初期コストだけでなく費だけでなく維持費も巨額なため、「ライフサイクルコスト（総コスト）」が重視されている。

大きさは従来のイージス艦の1.5倍

政府は2隻について、三菱重工業、ジャパン マリンユナイテッド（JMU）と1隻ずつ建造契約を結んでいる。三菱重工建造の1番艦が27年度に、JMU建造の2番艦が28年度に就役する予定となっている。船体規模は基準排水量約1万2000トンで、既存のイージス艦の1.5倍で、アメリカのイージス艦にもない大きさになる。

もともと陸上イージス導入方針は、北朝鮮のミサイルを念頭に2017年末に閣議決定された。だが、防衛省によるずさんな住民説明などが原因で配備候補地の秋田、山口両県の反発を招き、20年に政府が導入断念を決定。その後、契約済みだった陸上用のレーダーを船に載せて洋上転用する方針が決まった。

「日本にしかないガラパゴス艦」「負の遺産になりかねない」――。そんな懸念が自衛隊内外でくすぶるこの船は、なぜ巨額を投じて導入されることになったのか。ここに至るまでには、政治、防衛官僚、制服組自衛官らの思惑が複雑に絡まり合う紆余曲折があった。

（伊藤 嘉孝 ： 東洋経済 記者）