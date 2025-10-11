

2021年大会ではカナダのブルース・リウ氏がファツィオリを操り、優勝を飾った（写真：ファツィオリ）

【一目瞭然】ショパンコンクールでも王者スタインウェイの強さは圧倒的

ポーランドの首都ワルシャワ――。世界各国から優秀な若手ピアニストが集結し、10月3日に「第19回ショパン国際ピアノコンクール」が幕を開けた。5年に一度の開催となるが、前回大会はコロナ禍で延期されて2021年に開催されたため、今大会は4年ぶりとなる。

通称「ショパンコンクール」と呼ばれるこの大会で、優勝者の賞金は約1000万円。出場資格は16歳以上30歳以下（年末時点）。入賞すればクラシック音楽界での輝かしいキャリアへの道が拓かれる、若手ピアニストの登竜門となっている。

ポーランド生まれの作曲家兼ピアニスト、フレデリック・ショパンの解釈者を発掘することを理念として掲げ、課題曲はすべてショパン作品で構成される。世界最古にして最高峰の音楽コンクールとされている。

近年、中国や日本からの出場者が増える中、特にアジア市場での反響は一段と大きくなっている。

長年のクラシックファンは「入賞したピアニストは、その後にチケットが入手困難になる。だから出場者のチケットを開幕前に“青田買い”している」と話す。主催するフレデリック・ショパン研究所はYouTubeでの全世界配信を2005年から続けており、再生回数は600万〜700万回を超えるものもある。

ピアノ選定は10〜15分間の勝負

第19回となる今大会は84名が出場し、うち日本人は13人。1次予選を通過したのは40人で、日本人は5人となった。2次、3次予選を経て、10人前後のファイナリストが10月18〜20日にかけてオーケストラとの協奏曲で覇を競う。

その舞台裏では、世界を代表するピアノメーカーによる、もう1つの熾烈な戦いが繰り広げられている。ショパンコンクールの大きな特徴として、出場者が自身に合ったピアノを選べることがある。

開幕の数日前、まず行われるのが「ピアノセレクション」。舞台上にはヤマハや河合楽器製作所（以下、カワイ）など各社が用意したフルコンサートグランドピアノが1台ずつ並べられる。ピアニストはわずか10〜15分間という限られた時間で、本番で使用する1台を決めなければならない。

「調律師には地獄の時間。選ばれなかったときのつらさ、落ち込みようといったらない。それを80回以上も繰り返すわけだから、かなり堪える」

カワイで前回大会からメインチューナーを務める大久保英質氏は、こう打ち明ける。ここでピアニストから選ばれなかったピアノは、二度と舞台に上がることはない。会場の後方では各社の関係者が、固唾をのんでその様子を見守っている。

どのピアノが選ばれたかは、演奏ごとにピアニストの名とともに読み上げられる。ファイナリストを送り出し、優勝ピアノとして認められるインパクトは計り知れない。そこには、ブランドの名誉をかけた「もう1つのコンクール」がある。





絶対王者スタインウェイ

長らくショパンコンクールの舞台を支配してきたピアノメーカーは、アメリカのスタインウェイ・アンド・サンズだ。1927年の第1回大会から公式ピアノとして名を連ね、その力強く重厚なサウンドで、数々の名演を支えてきた。



コンサートの舞台を支配してきたのがスタインウェイ・アンド・サンズ。ベン・シュタイナーCEOは自信を見せる（記者撮影）

今大会では2次予選へ進んだピアニスト40人のうち、スタインウェイを選んだのは24人、カワイ11人、ファツィオリ4人、ヤマハ1人、ベヒシュタイン0人となった。

ベン・シュタイナーCEOは「世界の95％のトップアーティストがスタインウェイを弾いている」と胸を張り、こう例える。

「F1では様々なカーメーカーのマシンが走っているが、もし95％のドライバーがフェラーリを選んだら、誰もがフェラーリを欲しがるだろう。同じことがピアノの世界でも起きている」

そして今大会では、ドイツの老舗ベヒシュタインが半世紀ぶりに復帰した。全5メーカーが参加し、黒子として会社を挙げた総力戦が繰り広げられている。

これから世に羽ばたく若いアーティストたちが最高のレベルで演奏できるように環境を整えることがピアノメーカーの使命でもある。調律師らの献身的なサポートにとどまらず、練習場所の提供や、リラックスできる場所の提供など多岐にわたる。

ファイナル（本選）を経て、最終審査結果は10月20日深夜（日本時間21日朝）に判明する見通しだ。5年に一度開かれるショパンコンクールは、ピアニストの人生を大きく左右する舞台でありながら、ピアノメーカーにとってもブランドの威信を懸けた舞台なのだ。

（山下 美沙 ： 東洋経済 記者）