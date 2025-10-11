Snow Manの佐久間大介＆バナナマン日村勇紀、地上波から姿を消した“ぺえ”に感心「むき出しどころか、モロ出し…」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう11日に放送される。
【番組カット】赤髪がかわいい！魅力に迫られる「ぺえ」
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はYouTuber「ぺえ」を深掘りする。
原宿の人気アパレル店「WC（ダブルシー）」のカリスマ店員だったぺえは、2015年にマツコ・デラックスがMCを務める『マツコ会議』（日本テレビ系）のインタビュー動画の中で偶然取り上げられ、芸能界デビューを果たす。デビュー後すぐに『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）などの人気バラエティー番組に出演し、世間から注目を集めた。
そんなぺえだが、現在は地上波から距離を置き、YouTubeを中心に活動。俳優の千葉雄大、仲里依紗、歌手のaikoなど名だたる芸能人たちからファンを公言されているぺえは、自身の動画で芸能人らしからぬ“ありのまますぎる姿”を配信し、話題となっている。
ぺえの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、ぺえとプライベートで7年も交流があるというバレーボール元女子日本代表の狩野舞子が担当。そして、疲れた時にぺえの動画を見て元気を出すという、根っからのぺえファンであるAKB48の小栗有以を迎える。
現在のぺえの魅力を知るために「YouTubeで見せる“覚悟”の姿に共感！」「悩み相談も乗ってくれる！ “友だち”のような距離感」という2つの推しポイントを解説していく。
“おしつじさん”の小栗は「見栄えを捨てて、人目を気にせずありのままの自分をさらけ出す姿がめっちゃ話題」とぺえが人気を集める理由を説明。実際にぺえのYouTube動画を見た佐久間は「すごいな！」「むき出しどころか、モロ出しの…」と、ぺえの“ありのまますぎる姿”に仰天する。日村も「なんでこれ（こんなに）面白いんだろうね、動物見てる感じと一緒」とぺえのマイぺースで飾らない魅力に思わずひきつけられる。
スタジオにはぺえ本人が登場する。地上波の出演を減らしたぺえの意外な過去とその決断に隠された覚悟に佐久間と日村も「すげー」と感心。さらに、ぺえと打ち解け魅力を掘り下げるため、スタジオではお悩み相談や自撮り大会も行う。
