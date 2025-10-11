FANTASTICS八木勇征、東京駅で初の街頭インタビューロケ 元アナウンサー・コットン西村も絶賛「すばらしかった」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、13日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55〜後1：55）に出演。東京駅街頭インタビューロケに挑戦する。
【写真】5年前…FANTASTICS加入決定時の八木勇征
八木は、元アナウンサーで芸人のコットン・西村と一緒に東京駅の売れ筋駅弁を調査する。初の街頭インタビューに八木は「緊張する〜」と言いながらも「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっしゃったんですか？東京楽しめましたか？何を買われたんですか？」と持ち前の明るい笑顔で次々にインタビュー。ロケ終了後に街頭インタビューの先輩・西村から「すばらしかった」と褒められると「助けていただいて、先輩のおかげです」と謙虚に答える。
さらに、八木も感動するおいしさの行列ができる駅中ハンバーグ店を調査。西村が絶賛した八木の食リポも見どころとなる。
