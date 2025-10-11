眼球を狙い反撃…クマとの死闘から生き延びた2人のケースから考える、山で命を守るためにできる二つのこと

クマの出没や人身被害が急増する昨今。どうすれば危険を回避できるのだろうか。『日本クマ事件簿』『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（ともに三才ブックス）の編集・執筆を手掛けた風来堂が、当事者や識者を取材して得た、クマの生態や命を守るためにできる知識を紹介する。



取材・文＝風来堂

日本の山々では、クマとの遭遇が日常の一部として潜む。岩手県岩泉町と秋田県秋田市、それぞれで山中にクマと遭遇し、命を落としかねない状況に陥った事例がある。

杖でとっさに応戦…

2023年9月、岩泉町では、地元在住の佐藤誠志さんが山菜取りの最中、茂みから現れた子連れのツキノワグマに襲われた。

突然の接近に逃げ場を失い、腕と脚に傷を負いながらも必死に抵抗。山を歩くために持っていた杖代わりの棒切れでとっさに応戦した。その瞬間の判断が功を奏し、九死に一生を得ることができた。

佐藤さんは山菜採りを生業にしているため、常日頃からクマとの遭遇を覚悟し、頭の中で「もし出会ったらどうするか」をシミュレーションしていたという。

一方、1992年10月、秋田市の山で沢登りをしていた地元在住の越中谷永一さんは、さらに過酷な状況に直面している。

突然、ツキノワグマに飛びかかられ、体を押さえつけられ、血まみれの取っ組み合いを余儀なくされたのだ。

およそ20分に及ぶ死闘のなかで越中谷さんは、幾度となく拳を見舞い、眼球を狙うなどの攻撃で反撃。最後には肘でクマの喉元を圧迫し、何とか撃退に成功。

まさに命を懸けた戦いだったという。「耳元に聞こえるクマの息遣いが今も忘れられない」と振り返る越中谷さんは同時に、こうも語る。

「山に入って行って『クマが出た』と騒ぐのは、筋が違うとも思います。山中にはクマのテリトリーがあることを忘れてはいけない」

クマを避けるためにできること

岩泉町や秋田市での事例のように、クマと渡り合うなどというのは誰にでもできることではない。だからこそ大切なのは、最初から「クマと鉢合わせない」工夫をすることである。

まずは、入山地域のクマの出没情報をあらかじめチェックすること。そしてクマの行動圏に入る際には、クマ避け鈴を鳴らしたり、声を出すなどして先に人間の存在を知らせることが欠かせない。クマは本来臆病で慎重な生き物であり、基本的に人間に会いたいとは思っていないからだ。

ただし秋田市の越中谷さんは山に入る際に爆竹を鳴らしていたが、沢で音が反響し、逆にクマを呼び寄せてしまったのではないかと後に推測している。

さらに注意したいのは、クマの痕跡を見逃さないことである。フンや爪痕、足跡、食痕、折れた木…これらは、クマの生活圏であることのサインだ。見つけたら興味本位で近づかず、ただちに引き返すのが鉄則である。

遭遇・襲われたときにできること

不運にも遭遇してしまった際にまず大切なのは、「落ち着くこと」だ。

多くの場合、人間の存在を感知すれば、基本的にはクマの方から回避行動をとるが、こちらに気づかずにいる場合は、物音を立てるなどして存在を知らせながら静かに後退するのが望ましい。大声を出したり走り出すなど急な動きはクマを刺激し、予期せぬ行動を誘発する危険がある。

ときにクマは「ブラフチャージ」と呼ばれる威嚇突進を見せる。目の前まで迫っても急に方向を変えてそのまま立ち去るというものだ。突進されたらパニックになりそうだが、その際も決して慌てず、距離をとり続ければやがて立ち去る場合もある。

また、子グマを見かけたら、かわいいからといって不用意に近づかないこと。すぐ近くに母グマがいる可能性が高く、子を守ろうと攻撃的行動をとることが多い。安全な距離を保ち、静かに速やかにその場を離れることが重要だ。

万が一向かってくる状況となれば、両手で太い血管のある首をおさえて、地面に伏せて防御姿勢をとることが第一だ。クマは顔面や頭部を攻撃してくることが多いため、防御姿勢をとることで致命的ダメージを最小限にとどめながらしのぐしかない。

唐辛子成分であるカプサイシンを発射する「クマ撃退スプレー」を携行している場合は、クマに向かって噴射することで攻撃を回避できることもある。ただしいざという時すぐに取り出せなければ意味がなく、事前に練習用スプレーで使用感を確かめておくことをおすすめする。

出会ってからどうなるかは“クマ次第”

先述の通り、机上の安全対策は数多く語られているが、残念ながら“確実に”攻撃を回避する対処法は存在しない。

「落ち着いて後退する」「クマ避け鈴を鳴らす」「スプレーを噴射する」といった行動は理にかなっていて確かに正しい。しかし、実際の現場でそれを実行できるか、あるいは確実に効果があるかとなると話は別だろう。「クマに出会ってからどうなるかは“クマ次第”」という、越中谷さんの言葉通り、その後の展開はクマの気分や状態によるところも大きいからだ。

一方で、信じられないことに、一部の観光客がヒグマに過度に近づく問題行動も相次いでいる。年間およそ150万人が訪れる世界自然遺産・知床では、クマに食べ物を与えたり、サケを捕食する姿を至近距離で撮影しようとおよそ10mの距離まで迫るケースもある。こうした行為の結果、クマは人慣れしてしまい、人間を襲う可能性が高まることがこれまでも指摘されてきた。そしてついに、2025年8月に羅臼岳の登山道で死亡事故が発生してしまった。

クマとの遭遇は、準備不足や慢心が命取りになる。ましてや自ら近づくなど言語道断であり、取り返しのつかない事態を招きかねない危険な行為にほかならない。

攻撃してくるのか、それとも逃げ去るかは、その時にならないとわからない。だからこそ、人間にできるのは二つだけだ。ひとつは、遭遇しないための工夫。もうひとつは、もし出会ってしまったときに被害を最小限にする備えである。教科書的な正解だけでなく、自分が実際に山でどう動けるかを想定しておくことが命を守るうえで欠かせないといえるだろう。

風来堂（ふうらいどう）

旅、歴史、アウトドア、サブカルチャーが得意ジャンルの編集プロダクション。『ドキュメント クマから逃げのびた人々』、『日本クマ事件簿』（以上、三才ブックス）など、クマに関する書籍の編集制作や、雑誌・webメディアへの寄稿・企画協力も多数。