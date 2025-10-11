万博の公式データ チケット販売数・入場者数・年代構成 50代・40代が上位【一覧】
大阪・関西万博が、13日に閉幕を迎える。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、4月13日の開幕から184日間にわたり、大阪・夢洲で開催された国際的な祭りを、公表データで振り返る。
【画像】データで見る…大阪・関西万博の来場者 年代構成
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は10月7日、臨時理事会を開き、会議資料を公式サイトに掲載した。
それによると、入場券販売枚数は、10月3日時点で2207万枚。招待事業（学校団体分）を含む。入場者では、同4日までの実績で、2683万人（AD証除き2361万人）となり、1日の平均では15.3万人（AD証除き13.5万人）。チケット入場者数でみると、1日平均13.5万人で、これはAD証入場者を除く数値。
■来場者属性（開幕〜9月12日）
チケット券種別来場実績
大人（万博IDあり） 58.0％
大人（万博IDなし） 26.2％
中人・小人・3歳以下 15.8％
大人券の入場者のうち万博ID登録者の年代構成
50代 25.3％
40代 20.8％
30代 16.5％
60代 16.2％
20代 13.9％
70代 5.3％
18・19歳 1.4％
80代 0.4％
チケット入場者の年代構成比の推計
50代 21.3％
40代 17.5％
19歳以下 17.0％
30代 13.9％
60代 13.7％
20代 11.7％
70代 4.4％
80代 0.6％
※大人券の入場者の年代構成比が、万博ID登録・入場者の年代構成比と同じと仮定し、中人・小人・３歳以下の来場割合を足し合わせることで推計
【画像】データで見る…大阪・関西万博の来場者 年代構成
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は10月7日、臨時理事会を開き、会議資料を公式サイトに掲載した。
それによると、入場券販売枚数は、10月3日時点で2207万枚。招待事業（学校団体分）を含む。入場者では、同4日までの実績で、2683万人（AD証除き2361万人）となり、1日の平均では15.3万人（AD証除き13.5万人）。チケット入場者数でみると、1日平均13.5万人で、これはAD証入場者を除く数値。
チケット券種別来場実績
大人（万博IDあり） 58.0％
大人（万博IDなし） 26.2％
中人・小人・3歳以下 15.8％
大人券の入場者のうち万博ID登録者の年代構成
50代 25.3％
40代 20.8％
30代 16.5％
60代 16.2％
20代 13.9％
70代 5.3％
18・19歳 1.4％
80代 0.4％
チケット入場者の年代構成比の推計
50代 21.3％
40代 17.5％
19歳以下 17.0％
30代 13.9％
60代 13.7％
20代 11.7％
70代 4.4％
80代 0.6％
※大人券の入場者の年代構成比が、万博ID登録・入場者の年代構成比と同じと仮定し、中人・小人・３歳以下の来場割合を足し合わせることで推計