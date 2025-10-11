グラビアアイドルの新田妃奈（25）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。「お知らせ」と題し、自身のグラビア写真が掲載されている雑誌イベントの詳細を伝えた。

「発売イベントご予約開始しました 前回と同様に、冊数ごとに特典がありますっ サイン時間は長めにお話もできるので、ぜひみんな会いに来てね 完売しますようにっ」などとつづり、今月19日午後1時に開始するイベントでの特典なども明かした。10冊、20冊、50冊、100冊と購入冊数によって特典が変化する。「ツーショットチェキ」「握手」「ウインク」「投げキッス」だけでなく、100冊の特典には「アナタだけにささやく『妃奈の秘密』＆『耳元応援ボイス』」などもある。

また、別の投稿では「現在発売中誌面」や「デジタル写真集第2弾」のオフショットを公開した。「この衣装大人っぽくてセクシーだよね」と、背中が大胆に露出された黒のワンピース水着をアップ。レースがデザインされたビキニ水着や、白や黄色のランジェリーショットなども…。リビングや、バスタブでの撮影シーンも披露した。

ファンやフォロワーからも「さすがエロ可愛い」「NICE美尻セクシー」「おへそがきれい」「脚長っ」「今世紀一番のエロさかも」「色気のかたまり」「女豹？」「本当にドキッとしました」「ナイスバディ」「抱きしめたい」「たまらん」「顔もプロポーションも100点満点」「令和1エロい完売クイーン」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93のHカップ。趣味はドラマ、映画鑑賞。特技は暗算。血液型A。