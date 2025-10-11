

豊洲駅付近からの風景（筆者撮影）

あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。

それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸びるタワマンではなく、横に広がる街に注目し、「タワマンだけじゃない街」の姿をリポートする。

今回は豊洲市場を抱える豊洲地区を歩いた。タワマンだけの街――。そんな印象しかなかったのだが、歩いてみると、まったく知らない魅力があった。

江東区にできる新しい地下鉄駅

豊洲と聞いて最初に思い浮かぶのはやはり「豊洲市場（東京都江東区豊洲6-6-1）」だ。しかし、2018年（平成30年10月11日）に中央区の築地からこの市場が移転するまで、私は豊洲という場所を意識したことは正直なかった。ただぼんやりと、「タワマンが多い街なんだろうな」くらいなものだ。



豊洲市場（筆者撮影）

ご存じの通り、この一帯は埋立地だ。豊洲地域は全体で、約2平方キロメートルほど。そこに20棟近くのタワマンが林立している。

ここは、大正時代の終わり頃から昭和の初期にかけて埋立工事が行われた。この工事は、1923年（大正12年）に発災した関東大震災の瓦礫処理も兼ねていたらしい。当初はそっけなく「5号地」と呼ばれていたのだが、1937年（昭和12年）に正式に「豊洲」と命名された。



赤く囲った部分が今回歩いた豊洲（国土地理院 電子国土Webから筆者作成）

豊洲を上から見ると、どことなく金槌の形に似ている。金槌の頭の部分に地下鉄有楽町線やゆりかもめの豊洲駅、柄の真ん中あたりに豊洲市場がある。

江東区の「地下鉄8号線沿線まちづくり事業」によれば、東京メトロより申請されていた地下鉄8号線の延伸は2030年代半ばの開業を目指しているとのこと。ここでいう地下鉄8号線の延伸とは、東京メトロ有楽町線の豊洲駅から半蔵門線の住吉駅までをつなぐものだ。千石駅（仮称）と枝川駅（仮称）が新規で開業する予定だ。

豊洲から住吉まで、現在は電車を使えば2回の乗り換えで20分くらいだが、延伸が完了すれば乗り換えなしで9分ほどに短縮されるらしい。全体の工事費は2690億円。そうまでして「便利」にすることに、どれだけの意味があるのか私にはわからないが、沿線では延伸に伴う新駅オープンを当て込んで、タワマンを含む開発が始まっている。今後この界隈の注目度がさらに上がるのは間違いなさそうだ。



（画像：江東区の資料）

レインボーブリッジと東京タワーが見えるタワマン

豊洲には2000年頃から、20階程度のマンションが建ち始めた。当時竣工したマンションの価格を調べると、3LDK（約75平方メートル）で軽く1億円を超す。築20年以上の物件でもこの価格だ。新築物件はさらに高止まりしている。

首都圏の物件価格を押し上げる要因のひとつとして、外国人ユーザーの存在を指摘する見方があるが、実際に豊洲の物件も海外の人たちから注目されている。

外国人向けの物件情報サイトを運営する「wagaya Japan（東京都千代田区）」の取締役 草薙匡寛氏は次のように説明する。



「wagaya Japan」 取締役・草薙匡寛氏（筆者撮影）

「豊洲はここ10年ほどで“ファミリーが安心して住める街”として急浮上したエリアです。近くに国際色豊かなインターナショナルスクールもあるし、成田空港や羽田空港へのバスも発着しています。そうしたこともあって、外国人からも人気が出てきています。

また、ららぽーと豊洲など大型商業施設がそろっているので、日常生活のための利便性も高い。特に、中国系のファミリーが教育環境を求めて定住する傾向が強く見られていますね」

またこの地域のタワマンからは、レインボーブリッジや東京タワー、東京湾の花火などを見ることができる。そうした眺望のよさも外国人からの人気の理由だそうだ。



豊洲6丁目あたりからの眺望。遠くにレインボーブリッジが見える（筆者撮影）

タワマンの横に住む団地民が語った本音

恥ずかしながら、「豊洲にはタワマンしかない」と私は思い込んでいた。もちろん豊洲市場やそれに隣接する「豊洲 千客万来」などの観光施設があるのは知っていたが、住むためにはタワマンや、それに準ずるマンションしかないと思っていた。ところがそんなことはない。

地下鉄豊洲駅を出て、東に向かって少し歩くと、タワマンとはちょっと違った団地群が現れる。「豊洲四丁目団地」だ。1960年代の後半から70年代のはじめにかけて都市公団が建設したものだ。



豊洲四丁目団地（筆者撮影）

付近には、長屋のような構造のかなり年代物の家屋も少しだけ残っている。「ぜんぜんタワマンだけじゃないな……」独り言をつぶやきながら、あたりを歩き回った。

団地の一角にある集会所に「健康麻雀」の旗がひらひらしているのを見つけた。ガラス窓から中を覗くと、数組のシニア世代が雀卓を囲んでいる。入り口にまわり、声をかけると、豊洲四丁目アパート自治会の会長、西岡誠さん（78）が気さくに応じてくれた。



豊洲四丁目アパート自治会長 西岡誠さん（筆者撮影）



豊洲四丁目アパート集会所（筆者撮影）

以前は同じ江東区の門前仲町に暮らしていた西岡さんが豊洲に移り住んだのは30年以上前だ。当時はもちろんタワマンはなかった。

「この近所には日新製糖とか石川島播磨重工業、ほかにもいくつか工場があってね、その工員さん、あとは商店街で商いをする人やなんかが、この四丁目アパートに住んでいたんですよ。

今でこそ、ここらのアパートも10階以上の立派なものに建て替えられたけど、当時はまだエレベーターのない5階建てのアパートが多かった。ここに来る前は、門前仲町に住んでいたからさ、引っ越してきたときは“田舎だなぁ”って思ったもんですよ」（西岡さん）



建て替えられる前の「豊洲四丁目アパート」（豊洲四丁目アパート自治会提供）

かつてはアパートだけでなく、戸建てに住んでいる人も多くいたという。

「銭湯もあったし、豆腐屋、ボタン屋、花屋、八百屋、なんでもありましたよ。長屋のような造りの家もたくさんあった。でも今じゃほとんど残っていないけどね。土地を売って出ていった人も多いよ。そんな人たちが時々遊びに来るんだけど、みんな“浦島太郎になったみたい”って言う。それくらい変わってしまいましたね」（西岡さん）

ただ、おかげで便利になった面もあると、西岡さんは言う。

「20年くらい前からタワマンがどんどん増えてきて、街の様子はがらりと変わった。ここには豊洲商友会という商店街があるんだけど、時代の流れでだんだん店が減ってきてね。でも、ららぽーと豊洲（2006年オープン）ができたし、駅のまわりが格段に便利になった。そういう意味じゃ住みやすくなってきていると思いますね」（西岡さん）

旧住民が住んでいた古いアパートは残っていない。

「エレベーターがないから上の階に住んでいる人は大変だったんですよ。高齢化も進んでいるから、なおさらね。今はちゃんとエレベーター付きのアパートに建て替えられて、そっちに移り住んだ。住み替えのときは大量のゴミやなんかを処分しないといけないから大変でね。自治会長の私の携帯電話は鳴りっぱなしでしたよ（笑）」

街が変化した理由は、タワマンの建設だけではなかったようだ。



2022年のアパート建て替え工事の様子（豊洲四丁目アパート自治会提供）

ガスの科学館と豊洲千客万来

繰り返すが、豊洲は金槌のような形をしている。ここまで見てきたのは、金槌の頭の部分だ。豊洲駅から南西の方向にあるのが金槌の柄の部分だ。柄の真ん中あたりに豊洲市場がある。ゆりかもめに乗れば、豊洲駅から市場前駅までは2駅だ。しかし、天気もよかったのであえて歩いてみた。途中にいろいろと見ておきたいものもある。

まずは豊洲公園（江東区豊洲2-3-6）。ちょうど金槌の頭と柄の接合部分にある。この日は休日で、多くの家族連れでにぎわっていた。豊洲の住民だけでなく、他の地域から小さなテントを持ってピクニックに来ているグループもいた。



タワマンが見下ろす休日の豊洲公園（筆者撮影）

豊洲公園を過ぎて、しばらく歩くと東京ガスが運営する「ガスの科学館（江東区豊洲6-1-1）」が見えてくる。無料で楽しめる施設だ。入り口の「がすてなーに」の看板が目印だ。数多くの展示物を通してガスの歴史や都市ガスの仕組みを知ることができる。



ガスの科学館 がすてなーに（筆者撮影）

ガスの科学館を越えて、またしばらく歩くと通りの向こうに「豊洲市場」が、そしてその斜向かいにこの日の最終目的地「豊洲 千客万来（江東区豊洲6-5-1）」が現れる。「豊洲場外 江戸前市場」と名付けられた地上3階の食楽棟には、スイーツ、海鮮、そば、丼物、ラーメンなどなど、60を超える店舗が詰まっている。



「豊洲 千客万来」の食楽棟「豊洲場外 江戸前市場」（筆者撮影）



千客万来の様子（筆者撮影）

紆余曲折あった「豊洲 千客万来」

築地市場の場外は今もにぎやかだが、こちらも負けてない。あたりをうろついた日は休日ということもあって、海外からの客も含め、たくさんの人でにぎわっていた。



今では豊洲市場近くの観光施設としてすっかり定着しているが、ここがオープンしたのは2024年の2月だ。豊洲市場のオープンから5年以上が経過していた。

施設が開業するまでには紆余曲折があった。すしチェーン店「すしざんまい」を運営する喜代村など、計画当初に内定していた事業者が相次いで撤退した。その後、現在の事業運営者である「万葉倶楽部（神奈川県小田原市）」が名乗りをあげてオープンにこぎつけた。

一日中豊洲地域を歩き回って、へとへとになった私は、前々から目をつけていた「築地海鮮虎杖（いたどり）」で、海鮮丼の「まぐたく（2300円）」をいただいた。小ぶりの丼だが、マグロの中落ちや鯛、イカ、サーモンなどがてんこ盛りになっている。

器が思ったより小さいので見た瞬間は「ふ、この程度か」と感じたが、食べ終えるとお腹いっぱいになっていた。お味もたいへんよろしく。大満足だったのである。



「築地海鮮虎杖（いたどり）」海鮮丼の「まぐたく（2300円）」（筆者撮影）

タワマンの影に隠れて見えにくいが、豊洲には今も人の暮らしの息づく地面がある。市場と団地、そしてタワマン。そのどれもが共存するこの街こそ、「タワマンだけじゃない街」の象徴なのかもしれない。

（末並 俊司 ： ライター）