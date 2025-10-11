WS連覇へ佐々木朗希が「大きな役割を果たすだろう」 同僚ベッツからも絶大な信頼「アメージングだ。本当に楽しい」
ベッツも佐々木の好投を絶賛した(C)Getty Images
まさに無双状態だ。
現地時間10月9日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地ドジャースタジアムで行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に8回から救援登板。3回36球を投げ、無安打、無失点、2三振、無四死球に抑える快投を見せた。この活躍ぶりには、同僚からも称賛の声が上がっている。
【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン
救援転向後初のイニング跨ぎで躍動したこの日は、まず8回先頭のカイル・シュワバーを右飛に打ち取ると、以降もブライス・ハーパー、アレク・ボームなど、強力なフィリーズ打線に出塁を許さない。延長10回も三者凡退に仕留め、ドジャースタジアムに割れんばかりの「ロウキコール」がこだました。
試合後、この投球内容をベタ褒めしているのは、地元局『SportsNet LA』のインタビューに応じたムーキー・ベッツだ。「ササキの後ろでプレーするのはどう？」と女性リポーターのキルステン・ワトソンさんに問われ、「アメージングだ。楽しい。本当に楽しかった」と興奮気味に答えている。
さらに、「シーズン序盤にいた場所からこうして戻り、今やこの活躍を見せている」と日本人ルーキーの見事な復活劇に触れたベッツは、「電撃的だ」と印象を強調。球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を達成する上で、「彼の存在が大きな役割を果たすだろう」と力強く期待を口にしていた。
着実に周囲の信頼を勝ち取っている佐々木。リーグ優勝決定シリーズ、そしてそれ以降も彼の投球から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
