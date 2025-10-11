角田裕毅に試練、ハジャー昇格説が加速　元F1王者ハーバート氏も“交代論”を支持「ユウキは“何か”が噛み合っていない」

角田について「期待していたような“殻を破った”走りにはなっていない」と語った(C)Getty Images

今季、ルーキーとして存在感を放っているアイザック・ハジャー（レーシングブルズ）は来季へ向けた去就も話題を振りまいている。来季でのレッドブル昇格が有力との声が鳴り止まず、今月中にもチーム首脳が決断するとの見方も伝えられている。

ハジャーの昇格が正式決定となれば、成績が一向に上向く気配を見せない角田裕毅（レッドブル）がその座を追われることに。シーズン終盤でのドライバー人事、トップチームのシートをめぐる動向は現在もF1界全体での大きな関心事となっている状況だ。

ハジャーのレッドブル入りについては、元F1パイロットのジョニー・ハーバート氏も見解を示している。英メディア『GRANDPRIX247』が10月9日に公式サイト上で報じた。1980年代から2000年にかけ、160戦を走りベネトン・フォードなどで通算3勝を記録しているハーバート氏は、現在のレッドブルシート争いについて、若きフランス人ドライバーに太鼓判を押す。

「脚光を浴びているのはハジャーの方だ。ルーキーとは思えない成果を挙げている。レーシングブルズでの活躍が注目されていて、ツノダに代わってレッドブルへ昇格する可能性があるのは明らかだ」