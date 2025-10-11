背中を押した大谷翔平の「早く投げんかい」 ドジャースベンチが佐々木朗希を続投させた背景にあった“成長”「ロウキは逃げようとしなかった」
ロバーツ監督が佐々木の続投を決断した背景には、本人の成長があった(C)Getty Images
2球種でフィリーズ打線を翻弄
決意に満ちた続投だった。
現地時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、ドジャースは2-1でサヨナラ勝ち。見事に2シーズン連続でのリーグ優勝決定シリーズへと駒を進め、MLB史上25年ぶりのワールドシリーズ連覇にまた一歩前進した。
試合後、歓喜に沸いたドジャースナインの面々が、声高らかに強調したのは、佐々木朗希の名だった。一進一退の攻防が続いていた8回にマウンドに上がった23歳の右腕は、まさしくMVP級の働きを見せた。
手に汗握る投手戦が続き、1-1のタイスコアで迎えた8回に出番は巡ってきた。今ポストシーズンで「守護神」の役割を担ってきた佐々木としては、やや早い登板機会だったが、「緊張しすぎることなく、いつも通りに入れた」という。
実際、マウンド上での背番号11はいつになくクレバーだった。先頭打者となった敵主砲カイル・シュワバーを98.9マイル（約159.1キロ）で右飛に仕留めると、続くブライス・ハーパー、アレク・ボームを危なげなく打ち取って勢いに乗った。
ただ、この時点で本人には「続投」の考えはなかったという。試合後に米スポーツ専門局『Sports Net LA』の取材に応じた佐々木は「試合前に2イニングあるかもしれないと言われていた」と明かしながらも、「逆算して8回からとは思っていた。結構、急に同点になったタイミングで言われて、いつもより準備が少ない中での投球なってしまった」と漏らしている。
ではなぜ、ドジャースベンチはスクランブルでの続投を決意したのか。試合後の公式会見でデーブ・ロバーツ監督は、「投げ始めた時に、（今日は）2イニングくらいは投げられると思っていた」と吐露。起用を決めた際の胸中を打ち明けている。
「試合の流れや状況を見て、今日のロウキなら、ある程度のプレッシャーがかかっても大丈夫だろうと感じた。そして、ロウキは一瞬たりとも動じなかった。どのバッターに対しても準備万端で、逃げようとすらしなかった。あの場面では、彼こそが試合を優位に進めるための最良の選択肢だった」
データもさることながら試合の流れを采配に生かしてきたロバーツ監督。そんな名将が感じ取った怪物右腕の精神的な成長は、見間違いではなかった。相手上位打線と対峙する8回を三者凡退で乗り切った佐々木は、その後も4シームと「消える魔球」と評されるスプリットのわずか2球種でフィリーズ打線を翻弄。終わってみれば、3回（36球）を投げ、無安打、無失点、無死四球、2奪三振の“パーフェクトピッチ”を見せた。
堂々たる投球を繰り返し、目に見える結果を残し続ける佐々木(C)Getty Images
「ササキはまたしても無敵だった」――米球界内での高まる信頼
決して順風満帆なシーズンではなかった。一時は平均94.3マイル（約151.7キロ）にまで落ちた球速低下に悩んだ春先の5月には「右肩のインピンジメント症候群」が発覚。負傷者リスト入りし、その後はマイナーでの試行錯誤の日々が続いた。
もがきにもがいた。実戦復帰を果たした8月もロバーツ監督からは「投手としてより成功するにはどうすればいいのかを考える必要がある」と“実力不足”を突き付けられ、マイナーで最適解を見出そうと考え抜いた。
9月に入って、ドジャースで「ピッチング・ディレクター」という肩書を持つロブ・ヒル氏と投球フォームの修正に着手。右肩の状態改善とともに取り組んだ抜本的な解決策の模索が功を奏し、球速も徐々に向上。平均100マイル（160.9キロ）を超える登板も増え始めた。
そして、レギュラーシーズンの最終盤となった9月24日にメジャー昇格を果たした佐々木は、配置転換された中継ぎで奔走。今ポストシーズンにはブルペン陣の不調もあって、事実上の守護神として活躍。今回のフィリーズ戦を含めて、4試合に登板して、防御率0.00、WHIP0.19と圧巻の支配力を発揮している。
当然ながら米球界内での信頼は高まっている。「ササキはまたしても無敵だった」と記した米メディア『Dodgers Insider』のミーガン・ガルシア記者は、こうも続けている。
「ササキの自信とタフさは明白だった。そして、フィリーズ打線はそれを打ち破ることができなかった。彼の投げる100マイル（約160キロ）の速球が事態をさらに複雑にした。彼の復活の最大の鍵の一つは、新たに得た自信だ。それは、約4か月に及ぶ故障者リスト入り中に明らかになった根本的な問題の一つでもあった」
投げるたびに自信を深める佐々木。今月3日の会見で「自信を持って試合に臨めている。大谷さんからは声をかけてもらったんですけど、『早く投げんかい！』と言われた」とも明かした若武者は、頼りになる先輩の言葉を胸に、怖いものなしで突き進み続ける。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]