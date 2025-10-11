【MLB】ドジャース2ー1フィリーズ（10月9日・日本時間10月10日／ロサンゼルス）

【映像】佐々木朗希にスタンドが大変なことになる

10月9日（日本時間10月10日）に行われたナショナル・リーグ・ディビジョンシリーズ4回戦、フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・佐々木朗希に向けて“ロウキコール”が、突如として巻き起こった。

1-1の同点で迎えた8回からマウンドに上がった佐々木は、この回先頭の2番カイル・シュワーバーを剛速球でライトフライに打ち取り、1死を奪うと、続く3番のブライス・ハーパーを迎えた場面で、スタンドの地元ファンからは轟音にも近い“ロウキコール”が巻き起こることに。

その声援を受けながら佐々木は、直球とスプリットでファウルを打たせて追い込み、カウント1-2からの5球目、内閣低めに投じた143km/hのスプリットで三塁フライに打ち取り、声援を送るスタンドのファンを大いに沸かせることとなった。“新守護神”としての期待の現われなのか、突如としてスタンドから巻き起こったコールと、その期待に応えるピッチングを見せた佐々木に、ファンからは「すげえ」「すごい音だな」「守護神確定やん」「大人気やん」「手のひらクルーｗ」「俺たちの朗希がついに…」といった様々な反響が巻き起こることに。

一発の許されない場面で一発のある打者ばかりが並ぶ状況でも、ボールの持つ力で簡単に三者凡退に切って取った佐々木。シーズン最終盤に復帰してからというもの、抜群の安定感を見せているだけに、ここからWS連覇に向けて戦う上で、ドジャースにとっては実に頼もしい存在といえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』



