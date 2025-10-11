¤¤¤è¤¤¤èCS³«Ëë¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿Âç¡¡Å¨¾¤Î¡ÈÃÏÂ¢ºîÀï¡ÉË¾¤à¤È¤³¤í¡Ö¼«Ê¬¤Îµå¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï¤¤ç¤¦11Æü¡¢¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¡¥Ñ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ãÆÍ¡£½éÀï¤Ï»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£10Æü¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÅ¨¾¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬»³²¼ÂÐºö¤È¤·¤Æºòµ¨Æ³Æþ¤·¤¿¡ÈÃÏÂ¢ºîÀï¡É¤ÎºÆ¸½¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÃæ¡¢Âç·¿±¦ÏÓ¤Ï¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÇÁê¼ê¤ÎºîÀï¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àï¤¤¤Î²Ð¤Ö¤¿¤Ï¡¢·èÀïÁ°Æü¤ËÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤ò¡Ö»³²¼¡×¤È¸øÉ½¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ëºòµ¨¤ÎÂÐ·è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êº£µ¨¡ËÁ°È¾¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µîÇ¯¡¢½ØÊ¿Âç¤Î¡ÊÅÐÈÄ¡Ë»þ¤Ë¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÃÏÂ¢ºîÀï¡É¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯8·î18Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢Å¨¾¤Ï20µåÌÜ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÂÔµåºîÀï¤ò´º¹Ô¡£ÂÇ¼Ô1½äÌÜ¤Î9ÂÇ¼Ô¤ËÅê¤¸¤¿40µå¤Î¤¦¤Á¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤ï¤º¤«4¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ª¸ý¤«¤é¤Î¥«¡¼¥Ö¤À¤±ÂÇ¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦²óÁÛ¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï60µå¤°¤é¤¤ÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÃ»´ü·èÀï¤ÇºÆÅÙ¤ÎºîÀï·è¹Ô¤ò¼¨º¶¡£Áá¤¯¤â¡ÈÀåÀï¡É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê»³²¼¤Ï¡Ë¤¢¤Î»þ¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È±þÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿»³²¼¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¿·¾±Ìîµå¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¹¶¤á¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµå¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤À¤±¡£¡ÊºîÀï¤ò¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¡ÈÃÏÂ¢ºîÀï¡É¤ò·è¹Ô¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç24Ç¯½éÇòÀ±¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î7Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢5²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é11Ã¥»°¿¶¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿23Ç¯¤ÏÂè»°¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤Î¤¿¤á²Æ¾ì°Ê¹ß¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢3Ç¯±Û¤·¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£»î¹ç¿ô¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤Ø¤Î½ø¾Ï¤ÏÇØÈÖ¹æ11¤Î²÷Åê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡¢¦»³²¼¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃÏÂ¢ºîÀï¡¡24Ç¯8·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³²¼¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿ÂÔµåºö¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬»³²¼¤ÎÍ¿»Íµå¤ÎÂ¿¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1½äÌÜ¤Î9ÂÇ¼Ô¤ËÅê¤¸¤¿40µå¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°4ÅÙ¡Ê¥´¥í1¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë1¡¢¶õ¿¶¤ê2¡Ë¤È¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£»³²¼¤Ï½é²ó¤Î2¼ÔÏ¢Â³Í¿»Íµå¤ËÂ³¤¡¢2²ó¤âÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³Í¿»Íµå¤È¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢1»à¸å¡¢1ÈÖ¡¦Àõ´Ö¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ç5¡½2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£3²ó°Ê¹ßÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿»³²¼¤Ï5²ó¤ò1¼ºÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£