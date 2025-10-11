広島・末包昇大外野手（29）が不動の4番打者になるべく、新たにピラティスを導入したと明かした。チーム最多の63試合に先発しながら、定着できなかった今季を反省。柔軟性などを磨くことで長打を増やし、確率を上げたい考えだ。10日はマツダスタジアムで始まった秋季練習に参加。「4番を代えられたのは実力不足。来季は譲りたくない」と力を込めた。

10月なのに汗ばむ陽気の本拠地。初日を迎えた秋季練習で、末包はノックや打撃、走塁練習などに励んだ。出場123試合、106安打、62打点でキャリアハイ、本塁打11本も自己最多タイながら、打率・243に甘んじた今季。満足感はなく反省が口を突いた。

「ケガをしなかったことは良かったけど、打席をたくさん与えられた中で、この成績は情けない。特に本塁打と打点。トップクラスの選手と争える成績で終わりたかった」

昨秋から取り組んだ打撃改造に一定の成果はあった。序盤は勝負強さを発揮し、5月18日の時点で半分の31打点をマーク。4月9日の中日戦から6月6日の西武戦まで4番に抜てきされた。だが、以降は徐々に下降線を描き、4番で先発しても長く続かなかった。

「今年は4番での出場機会が多かった。やりがいを感じたけど、コロッと代えられるレベルだった。悔しさしかない。絶対に見返してやるという気持ち」

4番での先発はチーム最多の63試合。生かせなかった現実を踏まえ、10月から新たな試みを始めた。退団した田中、堂林や坂倉らも取り組むピラティス。体幹や全身の筋肉を効率よく鍛えることで、柔軟性やバランス感覚が高まるとされる。

「60％の力で100％を出せる、体をしなやかに使うイメージが必要なのかな…と。重さは上げられるので」

ボール球を振って崩される課題克服へ、昨オフから視機能を高めるトレーニングを実践する。併せて導入するピラティスは、外野の「間を抜く、長打を増やす」のが目的だ。長打率は確かに、昨季の・381から今季は・373に悪化した。

「本塁打を打つのが大前提だけど、二塁打になるような打球を増やしたい。今季は少なかった（18本）ので、打撃のアプローチで間を抜けるように」

すべては不動の4番打者として台頭、君臨するためだ。新井監督は8日のオーナー報告後、チームの核となるエースと4番を育てる必要性に言及。日本選手が理想とした。

「継続して4番に使ってもらえなかったのは、自分の実力不足。ただ、そこを目指さないことには自分の価値はないと思う。来季は代えられることなくやっていければな…と」

5年目の来季、末包は30歳になる。もう中軸として自立したい。（江尾 卓也）